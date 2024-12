Lega B: Bedin presente al Consiglio federale della FIGC

Il neo presidente della Lega Serie B Paolo Bedin ha partecipato in qualità di uditore al Comitato di presidenza e successivamente al Consiglio Federale in FIGC. Di seguito il comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Federazione:

“Approvato il Manuale delle Licenze Nazionali. Gravina: “Il piano strategico va avanti all’insegna della messa in sicurezza del nostro sistema”

Ultima riunione del 2024 del Consiglio Federale, con il presidente Gabriele Gravina che ha dato il benvenuto a Paolo Bedin e Antonio Zappi – eletti nei giorni scorsi rispettivamente alla guida della Lega B e dell’AIA – ringraziando anche Mauro Balata e Carlo Pacifici per il contribuito offerto negli ultimi anni in Consiglio. Il presidente federale ha relazionato i consiglieri in merito alle ultime decisioni del Comitato Esecutivo della UEFA: l’assegnazione a Udine della Supercoppa Europea 2025 e l’organizzazione nel prossimo mese di giugno delle Finals di Nations League a Torino qualora la Nazionale dovesse superare la Germania nel quarto di finale in programma a marzo, definendole ‘un grande successo per il calcio italiano’. Nella sua informativa, il segretario generale Marco Brunelli ha illustrato il progetto ‘Sostenabilia’, con la nuova piattaforma multimediale (online dal 18 dicembre) creata per valorizzare tutte le iniziative sviluppate nell’ambito della Strategia di Sostenibilità Sociale e Ambientale della FIGC.

MANUALE LICENZE NAZIONALI 2025/2026. In continuità con lo schema approvato lo scorso anno, il Consiglio ha deliberato all’unanimità il Manuale delle Licenze Nazionali per la prossima stagione agonistica, che verrà integrato nel prossimo mese di gennaio con i nuovi indicatori di controllo infrannuali già previsti nel Piano Strategico della FIGC e votato da tutte le componenti. Per garantire la definizione degli organici nel rispetto delle date d’inizio dei campionati professionistici, è stato confermato il cronoprogramma, anticipato rispetto al passato, per l’espletamento di tutte le procedure di iscrizione. “Il piano strategico – ha dichiarato Gravina nella conferenza stampa che ha fatto seguito al Consiglio – va avanti all’insegna della messa in sicurezza del nostro sistema”.

IL BILANCIO DEL 2024. Rispondendo alla domanda di un giornalista, il presidente federale ha fatto il bilancio dell’anno che si sta per concludere ricordando gli importanti successi conseguiti a livello giovanile: “Il bilancio è particolarmente positivo. Da responsabile della federazione non devo valutare solo i risultati della Nazionale maggiore, ma anche quelli di tutte le altre nazionali. Per la prima volta nella nostra storia la UEFA ci ha assegnato il trofeo ‘Burlaz’, un riconoscimento che viene conferito alla federazione che nelle ultime tre stagioni ha ottenuto i migliori risultati nelle competizioni di calcio giovanile maschile. Per quanto riguarda la Nazionale maggiore, aveva probabilmente bisogno di quell’alert negativo (l’eliminazione agli ottavi di finale del Campionato Europeo, ndr) per ripartire con maggiore entusiasmo. La Nazionale Femminile sta facendo sempre meglio e ci auguriamo che possa confermare il grande salto di qualità compiuto negli ultimi mesi nell’importante appuntamento di quest’estate con il Campionato Europeo”.

“Sotto il profilo della progettualità – ha poi aggiunto – è sotto gli occhi di tutti quello che questa governance è riuscita a centrare ancora una volta, dall’approvazione del piano strategico a quella del piano industriale, dalla modifica dello Statuto Federale fino al continuo investimento sui temi di sostenibilità sociale e ambientale. Credo che la valorizzazione di alcune dimensioni del nostro sport, come il percorso legato alla socializzazione, all’inclusione e all’attività di responsabilità sociale, siano tutte sfumature d’azzurro che hanno un alto contenuto di valori morali ed etici. C’è da migliorarsi sempre e su questo avremo modo di confrontarci a partire dalle prossime settimane, ma vi assicuro che all’estero i risultati che abbiamo ottenuto hanno riscontrato grandi apprezzamenti”.

Non mancano gli obiettivi da raggiungere in un 2025 che si aprirà il prossimo 3 febbraio con l’elezione del presidente federale. A marzo con la Germania gli Azzurri si contenderanno la qualificazione per le Finals di Nations League, mentre in estate l’Under 21 e la Nazionale Femminile saranno impegnate nella fase finale dei rispettivi Campionati Europei: “E poi – ha sottolineato Gravina – c’è un appuntamento molto importante (le qualificazioni al Mondiale, ndr) che abbiamo purtroppo mancato per due volte e a cui daremo la priorità assoluta”. Poi un ultimo auspicio: “Mi auguro maggiore serenità sotto l’aspetto relazionale e che il prossimo anno venga declinato in maniera più puntuale il concetto di rispetto, sia dentro che fuori dal campo”.

MODIFICHE REGOLAMENTARI. Preso atto della nuova disciplina FIFA in materia di ‘Prestiti’, che limita ad un anno la cessione del contratto di calciatori e vieta il cosiddetto ‘prestito su prestito’, il Consiglio ha provveduto a modificare gli artt.103 e 117 delle NOIF riguardanti proprio le ‘cessioni temporanee del contratto’.