Castori alla vigilia di Salernitana-Sudtirol: «Squadra forte, conosco bene l’ambiente»

Alla vigilia si Salernitana-Sudtirol, ha parlato il tecnico Fabrizio Castori in conferenza stampa.

«La squadra sta bene, abbiamo tutti i giocatori a disposizione e questo mi permette di scegliere con serenità l’undici titolare. È una condizione importante, specialmente in un momento del campionato in cui ogni dettaglio può fare la differenza. Affrontiamo una squadra forte, con elementi di qualità ed esperienza. Conosco bene l’ambiente di Salerno, la passione del pubblico è viscerale. Giocheranno con il cuore e con il sostegno della gente e questo renderà la sfida ancora più difficile. Mancano poche partite alla fine e ogni punto pesa tantissimo. Si parte sempre per vincere. Poi, a seconda di come si sviluppa la gara, si può anche valutare se un pareggio è positivo o meno. Ma l’obiettivo iniziale è sempre quello di portare a casa l’intera posta. L’importanza della partita richiede la massima concentrazione e determinazione».