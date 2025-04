D’Angelo presenta Mantova-Spezia: «Ci giocheremo la possibilità di andare in Serie A»

In vista della prossima sfida di campionato tra Mantova e Spezia, è intervenuto l’attuale tecnico degli aquilotti Luca D’Angelo che ha presentato la sfida:

Prima un commento sul momento della squadra.

«La squadra sta bene e la vittoria contro la Sampdoria ha sicuramente trasmesso grande vigore; la prestazione non era mancata nemmeno nelle gare precedenti, ma domenica scorsa, oltre alla prestazione, sono arrivati anche i tre punti. Portieri? Non esistono scelte definitive in nessun ruolo; le scelte si modificano a seconda della settimana e di altre valutazioni, non esistono giocatori inamovibili, anche se ovviamente il ruolo del portiere è più particolare rispetto agli altri».

Poi sui singoli.

«Lapadula? Stava già facendo bene anche prima delle reti segnate contro la Sampdoria, quindi non sono sorpreso che siano arrivate, perché stava e sta bene. Pio Esposito? Contento che sia arrivato un rinnovo meritato con l’Inter e sono convinto che farà ancora bene, sfruttando anche l’entusiasmo di questa bella notizia».

Poi sul Mantova e sul finale di stagione.

«E’ una squadra che ha una peculiarità chiara nel proprio gioco, pensiamo che il loro portiere è tra i calciatori che tocca di più il pallone di tutto il campionato, e questo modo di giocare li ha portati ad avere risultati importanti e anche all’andata, in una gara in cui la loro porta sembrava essere stregata, mi fecero un’ottima impressione. Finale di stagione? Quando si arriva a poche giornate dalla fine i punti pesano di più perché c’è meno tempo per recuperare, ma noi dobbiamo cavalcare la tensione del momento, giocandoci la possibilità di andare in Serie A, una cosa che non capita tutti gli anni; cerchiamo di fare del nostro meglio, gara dopo gara, godendoci la possibilità di giocare per qualcosa di importante».