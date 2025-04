Cittadella, D’Alessio: «Servono 7-8 punti per salvarci. Possiamo farli»

Il centrocampista del Cittadella Francesco D’Alessio, si è espresso ai microfoni de Il Gazzettino in vista del finale di stagione dei suoi:

«Sono davvero contento di come sta andando la parte personale, ma quello che più conta è l’obiettivo di squadra: se si raggiungono gli obiettivi ne traggono tutti vantaggio, anche i singoli. Sotto il profilo dell’aggressività e del carattere il Cittadella c’è, deve migliorare al momento della conquista della seconda palla, quando dev’essere più concreto. La Sampdoria è stata costruita per un obiettivo completamente diverso rispetto a dove si trova in questo momento. Noi guardiamo in casa nostra, cercando di fare il meglio possibile, poi andremo a vedere la classifica: anche se non si dice apertamente, è impossibile non guardare i risultati delle dirette concorrenti per la salvezza. Per me sarà la prima volta a Marassi: so che l’ambiente è molto caldo ma allo stesso tempo stimolante anche per gli avversari, sarà bello giocare in un impianto del genere. Dobbiamo fare ancora sette, otto punti per raggiungere la salvezza, e siamo in grado di riuscirci».