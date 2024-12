Serie B: Catanzaro-Spezia gratis su DAZN

Mediante una nota ufficiale, DAZN ha reso nota la gara scelta per il prossimo turno del campionato cadetto che sarà visibile gratuitamente. Di seguito il comunicato:

“Come ormai consuetudine per questa stagione di Serie B, DAZN ha rivelato quale partita sarà trasmessa gratuitamente nella 18ª giornata. Gli appassionati potranno seguire in modalità free la sfida tra Catanzaro e Spezia, in programma allo stadio Nicola Ceravolo. Un appuntamento imperdibile per i tifosi e gli amanti del campionato cadetto”.