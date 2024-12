Longo presenta Bari-Sudtirol: «Ci sono organici superiori al nostro, siamo oltre le aspettative»

Moreno Longo, atteso dalla gara interna contro il Sudtirol, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida. Il tecnico ha parlato anche del momento dei galletti.

«Le sconfitte pesano sempre. Noi giochiamo sempre per vincere, al di là che è arrivata dopo 14 partite senza perdere. La mentalità vincente ci impone di non accontentarci mai. Il percorso del Bari è stato valorizzato fin poco, non era scontato fare quello che abbiamo fatto noi. Ci sono tanti organici superiori al nostro, noi siamo andati oltre le aspettative. I tanti pareggi hanno evidenziato la mancanza di uno step, altrimenti sarebbe stato qualcosa di straordinario. Dobbiamo continuare con il nostro equilibrio, io sono molto soddisfatto di quanto fatto finora. Fattore gol? È un aspetto che lo dicono le partite che abbiamo fatto finora. Le giocate del singolo dobbiamo trovarle, senza perdere la nostra identità che ci porta a sopperire a questo. Credo che in termini di produttività non dobbiamo scemare e cambiare, raggiungere il gol attraverso la coralità. Il Pisa? Per il percorso che ha fatto è di un livello top. Il nostro rammarico deve essere stato quello di non essere stati performanti al 110%. Abbiamo fatto una buona prestazione su alcune cose, ma non in altre. Non siamo stati perfetti, bastano 3-4 giocatori sottotono o situazioni non lette correttamente e si vede la forbice che si è vista a Pisa. Se avessimo fatto un altro tipo di partita, saremmo usciti con un altro biglietto da visita. Al 110% potevamo dare più filo da torcere. Reparto offensivo? La cosa più importante è che si segni. Bisogna andare ad analizzare singolarmente le partite, ma sono sicuro che bisogna solo continuare a produrre e giocare bene».