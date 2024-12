Inzaghi presenta Modena-Pisa: «Per vincere servirà la miglior partita»

Alla vigilia della sfida tra Modena-Pisa, è intervenuto il tecnico dei toscani Filippo Inzaghi. L’allenatore ha presentato la gara ma anche parlato del momento della squadra.

«Sotto la guida Mandelli non hanno mai perso. Ciò la dice lunga sul valore della squadra. Hanno solidità e tante ottime individualità, ambiranno ad entrare nei play-off. Per vincere sarà necessario fare la miglior partita. La squadra ha dimostrato di essere forte, adesso non voglio vedere passi indietro, a prescindere dal risultato. Mlakar è influenzato, ma oggi abbiamo recuperato Lind dopo qualche giorno a casa. Dovrò valutare questo perché N. Bonfanti sta benissimo, e Lind non ha i 90′ nelle gambe. Morutan? Abbiamo organizzato un’amichevole per dargli minutaggio, se lo recuperiamo per gennaio sarà un grande acquisto».