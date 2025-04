Repubblica Bari: “Scintilla scoccata. Palermo battuto meritatamente”

La scintilla giusta è scoccata nel momento migliore. Come racconta Enzo Tamborra su Repubblica Bari, battendo meritatamente il Palermo, i biancorossi hanno confermato di essere pienamente legittimati a sedersi da protagonisti al tavolo dei playoff. Anzi, per quanto visto venerdì sera, crescono i motivi per credere che il Bari possa davvero raggiungere l’obiettivo.

Il dato più incoraggiante, sottolineato anche da Tamborra, è la condizione atletica: contro Catanzaro erano arrivati i primi segnali positivi, ma contro il Palermo i progressi sono stati lampanti. E non è un caso che in entrambe le gare i pugliesi abbiano segnato nei minuti finali, raccogliendo punti pesantissimi.

La squadra sta ritrovando energie e fiducia: Falletti è tornato a brillare, incidendo con la sua qualità a tutto campo e diventando il motore del gioco biancorosso. Anche Maiello è tornato sugli standard migliori, garantendo ordine e copertura. E poi c’è il contributo dalla panchina: l’assist di Bellomo per il gol decisivo di Simic ne è la prova, come lo erano stati i cambi determinanti a Catanzaro.

Cinque gol nelle ultime due partite testimoniano che il Bari ha ritrovato anche incisività offensiva, un aspetto che in precedenza aveva spesso rappresentato un limite contro le big.

Adesso l’esame più difficile sarà la trasferta di Bolzano contro il Südtirol, una gara che promette di essere “sporca” e complicata, il vero banco di prova per capire se la rinascita è definitiva. Intanto, nella festa biancorossa, fanno rumore i fischi per Lasagna al momento della sostituzione: critiche ingenerose verso un giocatore che, sebbene imperfetto sotto porta, non lesina mai impegno.