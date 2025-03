Sassuolo: quattro club di A puntano Volpato

Come riportato da calciomercato.com, Cristian Volpato è tornato a mettersi in luce ed in mostra con la maglia del Sassuolo. Dopo un periodo in cui il giovane talento era leggermente sparito dai radar, adesso è tornato a mostrare tutto il proprio talento.

Proprio per questo motivo diversi club si sarebbero mossi per tentare di accaparrarsi il talento dei neroverdi. Con Bologna e Genoa che hanno già fatto sondaggi, anche il Torino ha manifestato interesse, e nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato anche al Parma.