Sciaudone sulla Serie B: «Ci sono 5/6 squadre costruite per vincere. Bari? Può arrivare ai playoff»

L’ex centrocampista del Bari, Daniele Sciaudone, è tornato a parlare del club pugliese intervistato da tuttobari.com:

«Per arrivare ai playoff deve fare più punti possibili e ragionare partita per partita. Bisogna rimanere concentrati e sfruttare le occasioni perché anche le altre squadre in lotta sono forti e in casa fanno punti. La Serie B è un po’ queste. Serve continuità di vittorie. Fin qui, è una stagione in linea con le aspettative. Ci sono 5/6 squadre forti, alcune costruite per vincere, e poi c’è il Bari che tra piazza e squadra importante può tranquillamente arrivare ai playoff».