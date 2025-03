Nations League: nessuna copertura tv, sfide visibili in streaming

Tornano le Nazionali e le sfida di Nations League, con l’Italia di Luciano Spalletti che dovrà vedersela con la Germania. Vincere significherebbe essere inseriti in un girone più breve e più semplice, sulla carta, per la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo.

A parte le due sfide dell’Italia, che come di consueto sono trasmesse dalla Rai, gli appassionati di calcio nel nostro Paese non potranno seguire le altre partite della Nations League in televisione, visto che nessuna televisione ha rilevato i diritti tv della competizione nel nostro Paese.