Nations League, Italia-Germania: superati 50mila biglietti venduti per il match di San Siro

Ritorna in campo la Nazionale italiana per i match valevoli per la Nations League. Gli Azzurri questo giovedì 20 marzo (ore 20.45) affronteranno la Germania nel match che verrà disputato a San Siro. Sono 50.000 i biglietti già emessi, con la quota che tenderà sempre più ad aumentare.

Esauriti i biglietti dell’offerta Promo Famiglia, sono ancora disponibili i tagliandi a prezzo ridotto per Under 12, Under 18, Over 65 e studenti universitari. I biglietti possono essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti della Federcalcio e di Vivaticket. Le porte dello stadio apriranno alle 18.45.