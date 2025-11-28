Sampdoria, visita a sorpresa di Cassano al Mugnaini: confronto con Foti e incoraggiamento alla squadra

La Sampdoria prova a rialzarsi dopo un avvio di stagione complicato. I blucerchiati si trovano attualmente al terzultimo posto con 10 punti, ma la vittoria di lunedì contro la Juve Stabia potrebbe rappresentare un primo passo verso una risalita e un campionato più sereno.

In un momento così delicato, ieri al centro sportivo Mugnaini si è presentato anche Antonio Cassano. Come riportato da Il Secolo XIX, l’ex fantasista — in blucerchiato dal 2007 al 2011 e da sempre legatissimo ai colori della Samp — ha voluto mostrare la propria vicinanza alla squadra.

Invitato dal direttore sportivo Andrea Mancini, Cassano non si è limitato a una visita formale: si è messo in prima linea per spronare il gruppo e far sentire il proprio sostegno in un passaggio cruciale della stagione. Sempre secondo quanto riferito da Il Secolo XIX, FantAntonio ha avuto anche un confronto diretto con il presidente Matteo Foti.

Un gesto che testimonia l’affetto e il senso di appartenenza di Cassano verso la Sampdoria, in un momento in cui il club ha bisogno di compattezza e di segnali forti dentro e fuori dal campo.