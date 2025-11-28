Scontro frontale sulla Palermo-Sciacca: due vittime

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 28, 2025

Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo la strada statale 624 “Palermo-Sciacca”, dove un tratto è stato chiuso in entrambe le direzioni all’altezza del km 8,400, in territorio di Altofonte.

Nello scontro frontale, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, hanno perso la vita due persone.

La viabilità è stata temporaneamente deviata attraverso gli svincoli di Giacalone e Altofonte, con instradamento lungo la strada provinciale 69 bis. Sul posto operano le Forze dell’Ordine, il personale del 118 e le squadre Anas, impegnate nella gestione dell’emergenza e nelle attività necessarie al ripristino della circolazione nel minor tempo possibile.

