Rivetti: «Modena in crescita, creiamo tanto. Ora impegni decisivi»

Carlo Rivetti, presidente del Modena, ha tracciato un bilancio della prima parte di stagione intervenendo ai microfoni di Gialli di Sera. Le sue dichiarazioni, riprese da calciomodena.it, fotografano un momento di grande fiducia.

«Il mio morale è fantastico. In queste ultime partite stiamo facendo sembrare i portieri avversari dei fenomeni: questo significa che creiamo tanto e bene», ha dichiarato Rivetti, soddisfatto dell’identità di gioco costruita dalla squadra. «Stiamo giocando benissimo e sono molto contento del gioco espresso. Poi si vince, si perde… certo, è meglio vincere, ma continuiamo così».

Il presidente ha poi lanciato un appello al pubblico gialloblù: «Abbiamo bisogno di tutti, soprattutto dei nostri sostenitori». Infine, uno sguardo al futuro: «I prossimi impegni sono cruciali per capire dove possiamo arrivare».