FIFA, accelerata sulla riforma del calciomercato: «Nuove regole nei prossimi mesi»

La FIFA conferma la volontà di procedere rapidamente alla revisione del Regolamento sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori (RSTP), riforma avviata lo scorso anno e resa indispensabile dopo la sentenza sul caso Diarra. In una nota ufficiale, l’organo di governo del calcio mondiale ha preso atto della risoluzione del Comitato del Dialogo Sociale Settoriale dell’UE per il Calcio Professionistico e delle osservazioni presentate dalla UEFA.

«La FIFA ha preso atto della risoluzione emessa…», si legge nel comunicato, sottolineando come i principi indicati dalle parti europee siano pienamente in linea con le proposte già discusse a livello globale negli ultimi mesi di consultazione. La Federazione ribadisce che le idee presentate durante l’incontro con gli stakeholder internazionali a settembre sono state accolte positivamente anche nel contesto europeo.

La FIFA definisce il contributo dei rappresentanti del calcio continentale «costruttivo» e conferma l’intenzione di proseguire il dialogo con tutte le regioni del mondo per arrivare a un sistema dei trasferimenti rinnovato, «proporzionato, trasparente ed equilibrato».

Stando al cronoprogramma ufficiale, il nuovo regolamento dovrebbe essere approvato dal Consiglio FIFA nei prossimi mesi, segnando così una svolta significativa per l’intero mercato internazionale.