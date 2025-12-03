Castagnini accende il Natale del Frosinone: «Sognare non costa nulla. Faremo di tutto per restare lì»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 3, 2025

Clima di entusiasmo in casa Frosinone. Durante la cena di Natale del Centro Coordinamento Club Frosinone Calcio, svoltasi all’Osteria del Leone, il direttore sportivo Renzo Castagnini – presente insieme a Massimiliano Alvini e Piero Doronzo – ha parlato dell’attuale momento della squadra e della posizione in classifica.

Nel suo intervento finale, Castagnini ha restituito fiducia e ottimismo alla platea giallazzurra:

«Stasera siamo lì, abbiamo una bella classifica, siamo tutti felici. Si sta cominciando a sognare. A sognare non si spende nulla. L’unica promessa che possiamo fare è che ce la metteremo tutta per rimanere lì. Se poi non ci riusciamo pazienza, però faremo di tutto per starci».

Ultimissime

Rivetti: «Modena in crescita, creiamo tanto. Ora impegni decisivi»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 3, 2025

FIFA, accelerata sulla riforma del calciomercato: «Nuove regole nei prossimi mesi»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 3, 2025

Castagnini accende il Natale del Frosinone: «Sognare non costa nulla. Faremo di tutto per restare lì»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 3, 2025

La Nazione: “Pohjanpalo-Shpendi, duello da vertice”

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 3, 2025

La Nazione: “Empoli verso il Palermo. Dionisi supera Pagliuca”

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 3, 2025