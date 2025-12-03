Castagnini accende il Natale del Frosinone: «Sognare non costa nulla. Faremo di tutto per restare lì»

Clima di entusiasmo in casa Frosinone. Durante la cena di Natale del Centro Coordinamento Club Frosinone Calcio, svoltasi all’Osteria del Leone, il direttore sportivo Renzo Castagnini – presente insieme a Massimiliano Alvini e Piero Doronzo – ha parlato dell’attuale momento della squadra e della posizione in classifica.

Nel suo intervento finale, Castagnini ha restituito fiducia e ottimismo alla platea giallazzurra:

«Stasera siamo lì, abbiamo una bella classifica, siamo tutti felici. Si sta cominciando a sognare. A sognare non si spende nulla. L’unica promessa che possiamo fare è che ce la metteremo tutta per rimanere lì. Se poi non ci riusciamo pazienza, però faremo di tutto per starci».