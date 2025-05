Repubblica: “Tornano Brunori e Segre, i rosa provano a ripartire richiamando i titolari”

Due partite, sei punti in palio, un accesso playoff ancora da conquistare e un ambiente da ricompattare. Il Palermo si avvicina alla sfida contro il Frosinone con il peso delle ultime due sconfitte sulle spalle e la consapevolezza che non c’è più margine di errore. Come sottolinea Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il momento è delicato non solo per la classifica ma anche per la tenuta mentale di un gruppo che, per gran parte della stagione, ha faticato a trovare continuità, equilibrio e identità.

La svolta passa dalla formazione

Dopo il turnover che ha penalizzato i rosanero contro il Cesena, Dionisi sembra intenzionato a fare marcia indietro. Come riporta Geraci, il tecnico si affiderà nuovamente alla formazione “tipo”, quella che ha dato maggiori certezze e rendimento, pur tra alti e bassi. Rientreranno Brunori, Segre, Baniya e Blin, lasciati inizialmente fuori nell’ultima gara, con un impatto che si è rivelato negativo anche in termini di fluidità di gioco.

«Senza i titolari il Palermo stenta», osserva Geraci, e Dionisi lo sa bene. Per questo si affiderà a chi fin qui ha trascinato la squadra nei momenti più solidi della stagione.

Brunori e Pohjanpalo: la coppia della verità

In attacco, spazio al tandem Brunori-Pohjanpalo, che ha alternato momenti brillanti ad altri più opachi. Il capitano non segna da cinque partite, l’ultima rete è datata 30 marzo a Salerno. Tuttavia, il suo lavoro sulla trequarti, tra pressing, assist e copertura, resta prezioso. Accanto a lui, il finlandese cercherà il gol dopo tre gare a secco: nonostante l’errore dal dischetto, resta l’uomo da nove reti e tre assist. Due pedine da cui passa gran parte del futuro offensivo rosanero.

Centrocampo con i titolari, ballottaggio a sinistra

In mezzo al campo, Dionisi punterà sulla coppia Blin-Gomes, mentre sulle corsie laterali Pierozzi è confermato a destra. A sinistra, secondo quanto riportato da Geraci, è Di Francesco a essere favorito su Lund, anche per motivi legati alla gestione delle energie.

Problemi in difesa: Ceccaroni ancora out

Il Palermo non riesce a mantenere la porta inviolata dal 2 marzo (1-0 al Brescia): da allora 15 gol subiti in otto partite. Senza Ceccaroni, ancora out per un problema alla spalla, la linea difensiva sarà formata da Nikolaou, unico mancino, con Baniya e Magnani a completare il terzetto davanti ad Audero.

L’avvertimento di Dionisi e la spinta della proprietà

Sul piano emotivo, il tecnico ha ribadito che i playoff non sono ancora in tasca. Serviranno sei punti per blindare la qualificazione e magari scalare una posizione. Ma più dei calcoli, conta ora ritrovare una squadra vera, compatta e concreta.

A dimostrazione della vicinanza della società, come riporta ancora Geraci su Repubblica, ieri si è presentato a Torretta Alberto Galassi, consigliere d’amministrazione del Palermo e volto del City Football Group, per un incontro con squadra e staff.

Il Barbera giudice finale

Frosinone e Carrarese: due partite casalinghe che rappresentano l’ultima chiamata. «Il tempo ormai è scaduto», ha tuonato la Curva Nord via social, mettendo in discussione tutto: allenatore, dirigenza, rosa. Per Dionisi e i suoi, non ci sono più appelli. Si torna a puntare sugli uomini chiave. Ora, però, tocca a loro rispondere.