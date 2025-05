Palermo-Frosinone, arbitra Dionisi: ma è il ritorno di Pairetto al VAR a far discutere

La designazione arbitrale per Palermo-Frosinone, in programma venerdì 10 maggio al “Renzo Barbera”, non passa inosservata. Come riportato dal Giornale di Sicilia, a dirigere il match sarà Fabrizio Dionisi di L’Aquila, mentre al VAR ci sarà Luca Pairetto, nome che inevitabilmente rievoca ricordi recenti non positivi in casa rosanero.

Il precedente che non si dimentica

Secondo quanto ricorda il quotidiano, la presenza di Pairetto al VAR alimenta più di una perplessità tra i tifosi e l’ambiente rosanero. Il riferimento è al match del mese scorso a Bari, quando un gol regolare di Pohjanpalo venne annullato, senza che Pairetto richiamasse il direttore di gara Bonacina alla revisione. Una decisione che ha lasciato strascichi e ha portato il Palermo a presentare rimostranze formali ai vertici arbitrali.

Ora, a distanza di sole quattro giornate da quell’episodio, il ritorno di Pairetto sulla scena – seppur dalla sala VAR – non può che accendere nuovamente l’attenzione.

Dionisi, terzo incrocio stagionale con i rosanero

Per quanto riguarda il direttore di gara, Dionisi sarà alla sua terza direzione stagionale del Palermo: in precedenza aveva arbitrato la sconfitta interna contro la Salernitana (0-1) a ottobre e il successo netto in trasferta a Cosenza (0-3) lo scorso febbraio. Una designazione, dunque, che si colloca in un quadro di equilibrio nei precedenti.

La squadra arbitrale completa

Come riporta il Giornale di Sicilia, completano il team arbitrale Barone e Luciani come assistenti, Vingo in qualità di quarto ufficiale e Marcenaro all’AVAR.

La speranza del club e dei tifosi è che la partita si giochi e si decida esclusivamente sul campo, evitando nuove polemiche che possano turbare un finale di stagione già carico di tensione sportiva.