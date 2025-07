Repubblica: “Si schianta il pulmino. In coma tifoso del Catania”

Tragedia sfiorata per un gruppo di tifosi del Catania Calcio. Un grave incidente stradale si è verificato ieri mattina, intorno alle 5, sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi di Salerno, e ha coinvolto un pulmino con a bordo alcuni sostenitori della Curva Sud etnea, diretti al ritiro estivo della squadra a Norcia.

Come riportato da Rosa Maria Di Natale su Repubblica Palermo, il mezzo era partito da Catania nella notte. Le prime ricostruzioni indicano che non sarebbero coinvolti altri veicoli, ma si ipotizza un malore dell’autista come possibile causa dell’incidente.

Sei feriti, uno è in coma

Il bilancio, al momento, è di sei feriti, di cui uno in condizioni critiche. Il tifoso più grave è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Polla, dove è ricoverato in coma e in prognosi riservata con una diagnosi di politrauma. Un altro supporter, cosciente ma con un trauma cranico, è stato invece trasferito all’ospedale di Vallo della Lucania per motivi logistici. Gli altri passeggeri hanno riportato contusioni lievi e sono stati dimessi in mattinata, come precisa ancora Repubblica Palermo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica.

Catania FC annulla gli impegni a Norcia

Alla notizia dell’incidente, la società rossazzurra ha annullato gli eventi previsti a Norcia nei prossimi giorni. In una nota ufficiale, riportata da Rosa Maria Di Natale su Repubblica Palermo, il Catania FC ha comunicato: «In seguito al grave incidente autostradale in cui sono stati coinvolti nove tifosi rossazzurri, il club dispone l’annullamento della partitella d’allenamento con il Trodica, prevista per sabato 26 luglio, e della partecipazione alla manifestazione serale della rassegna Estate Nursina».

Il club ha inoltre ringraziato «la dirigenza del Trodica Calcio, l’amministrazione comunale di Norcia e l’intera comunità nursina per la vicinanza e la comprensione».

Come sottolineato da Rosa Maria Di Natale su Repubblica Palermo, l’intera tifoseria etnea si stringe attorno ai compagni feriti, nella speranza che il tifoso più grave possa presto superare il momento critico.

