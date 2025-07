Repubblica: “Lores Varela riparte dall’Athletic Palermo. Mercoledì 6 agosto amichevole con il Palermo”

Da “ex giocatore”, come recitava per errore la sua pagina Wikipedia, a nuovo volto dell’Athletic Club Palermo. A 34 anni Ignacio Lores Varela non ha alcuna intenzione di smettere: l’esterno uruguaiano torna in Sicilia undici anni dopo la sua esperienza in Serie A con il Palermo, ripartendo dalla Serie D, con la maglia nerorosa del secondo club cittadino.

Come racconta Valerio Tripi su Repubblica Palermo, Lores ha firmato per l’Athletic con entusiasmo e riconoscenza: «Torno a Palermo, città che porto nel cuore. Oggi ho la fortuna di far parte di una società sana e di una vera famiglia», ha dichiarato ai canali ufficiali.

L’entusiasmo ritrovato con Perinetti e Clemente

A riportarlo in Sicilia è stato Giorgio Perinetti, ora direttore generale del club, affiancato da Giampiero Clemente come direttore sportivo. Entrambi legatissimi ai colori rosanero, sono oggi protagonisti del progetto nerorosa. «Li ringrazio per la fiducia e l’entusiasmo – ha aggiunto Lores – mi hanno riacceso una fiamma che si stava spegnendo. Ho trovato passione, umiltà e voglia di fare bene. Sono pronto a dare il massimo per l’Athletic e a mettere la mia esperienza al servizio dei giovani».

In prima squadra, come riporta ancora Tripi su Repubblica Palermo, ritroverà altri ex rosanero: Antonino Mazzotta, Roberto Crivello e, a breve, anche Francesco Bonfiglio, ex Primavera del Palermo, il cui ingaggio sarà ufficializzato oggi.

Perinetti: «Un valore aggiunto, scelta di cuore»

Il ritorno di Lores Varela è stato salutato con soddisfazione dallo stesso Perinetti, intervistato da Repubblica Palermo: «Il suo ingaggio è un segnale forte. Ha sposato il progetto con entusiasmo e grande determinazione. Sarà un valore aggiunto per mister Ferraro, e la sua scelta testimonia il suo spessore umano e la passione per il calcio, al di là della categoria».

Sulla stessa linea Clemente, che ha dichiarato: «Lores è un professionista di grande esperienza. La sua conoscenza del calcio italiano e il suo carisma saranno fondamentali anche nello spogliatoio».

Nella sua carriera, oltre al Palermo, Lores ha vestito le maglie di Bari, Vicenza, Varese, Pisa, Ascoli, Siena, Cittadella, Avellino e Taranto, oltre a esperienze internazionali con Peñarol, Nacional Montevideo e CSKA Sofia. Con la nazionale uruguaiana giovanile ha conquistato l’argento al Sudamericano Under 20 del 2011 in Perù.

Mercoledì 6 agosto amichevole con il Palermo (a porte chiuse)

Come anticipa Valerio Tripi su Repubblica Palermo, le strade di Lores Varela e del Palermo torneranno a incrociarsi il 6 agosto, quando l’Athletic affronterà la squadra di Inzaghi in un test amichevole presso il centro sportivo di Torretta. La gara si giocherà a porte chiuse, a causa dell’assenza di un’area pubblica agibile nella struttura del Palermo City Football Academy, ancora incompleta per via dei lavori non terminati dal Comune.