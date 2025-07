Il Secolo: “Veroli nel mirino dello Spezia, ma c’è anche il Palermo”

Lo Spezia punta a rafforzare la difesa e il nuovo nome sul taccuino di Stefano Melissano e Guido Angelozzi è quello di Davide Veroli, classe 2003 di proprietà del Cagliari. Come riportato da Armando Napoletano su Il Secolo XIX, il club ligure ha virato sull’ex Sampdoria dopo aver visto sfumare gli obiettivi Curto e Mantovani.

I dirigenti dello Spezia hanno discusso del profilo di Veroli nei giorni scorsi, ma al momento l’operazione resta in fase di stallo. Il Cagliari, che ha già girato il calciatore in prestito nelle ultime due stagioni a Catanzaro e poi ai blucerchiati, punta infatti a monetizzare con una cessione definitiva e valuta il cartellino attorno al milione di euro.

Spezia e Palermo chiedono il prestito

Come sottolinea ancora Napoletano su Il Secolo XIX, sia lo Spezia che il Palermo hanno presentato una richiesta basata su un prestito secco. Una formula che al momento non soddisfa il club sardo, intenzionato a cedere il calciatore a titolo definitivo o, al massimo, in prestito con diritto di riscatto.

L’idea di Angelozzi resta aperta: se non dovessero arrivare proposte congrue per un trasferimento definitivo, lo Spezia potrebbe virare su una soluzione temporanea con opzione d’acquisto, come conferma Il Secolo XIX.

Settimana decisiva

Il futuro di Veroli potrebbe delinearsi già nella prossima settimana, quando si capirà meglio quale direzione intenderanno prendere le tre parti in causa: Cagliari, Spezia e il giocatore stesso.

Il club ligure resta vigile, pronto a cogliere l’occasione, ma la concorrenza del Palermo – e le richieste dei sardi – rendono la trattativa tutt’altro che semplice, come conclude Armando Napoletano sulle colonne de Il Secolo XIX.