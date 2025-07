Repubblica: “Gomis convince Inzaghi: «Infortunio superato, ora voglio trascinare il Palermo»”

Alfred Gomis ha superato la prova più difficile: dimostrare di essere tornato quello di un tempo. Dopo il grave infortunio al tendine rotuleo subito lo scorso 16 agosto nella trasferta di Brescia, il portiere senegalese ha sfruttato il ritiro in Valle d’Aosta per riconquistare fiducia e campo.

Come evidenzia Valerio Tripi sulle pagine di Repubblica Palermo, le sue parole rilasciate ai canali ufficiali del club sono chiare: «L’infortunio è alle spalle. Ora voglio pensare solo a ciò che mi dà energia positiva. I miei compagni mi aiutano, stiamo lavorando bene e raccoglieremo i frutti».

Un messaggio limpido, che ha trovato eco anche nelle valutazioni del tecnico Filippo Inzaghi, il quale ha ribadito: «Prima di arrivare a Palermo lo avrei sempre voluto nelle mie squadre. Se torna il Gomis che conoscevo, per me è il titolare». Parole riprese da Tripi su Repubblica Palermo, che racconta come il portiere si sia giocato tutto in questo precampionato.

In casa c’è già il numero uno

Secondo quanto riportato da Repubblica Palermo, la scelta del club – alla luce della cessione in prestito di Desplanches, sempre più vicino alla Cremonese – sembra già orientata. Gomis, sotto contratto fino al 2026, potrebbe essere il titolare, mentre per il ruolo di secondo resta in piedi l’ipotesi Lezzerini, attualmente svincolato.

«Sono molto contento di essere tornato e di lavorare con il gruppo – ha dichiarato Gomis nel video pubblicato sui canali ufficiali del Palermo –. Inzaghi ha idee chiare, ci chiede tanto e noi vogliamo farci trovare pronti». E sul calore dei tifosi, aggiunge: «L’affetto della gente può spingerti per un’intera stagione. Siamo felici di sentire questo entusiasmo».

Il rilancio passa dal gruppo

Come sottolinea ancora Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il clima attorno al Palermo è cambiato: «Abbiamo finito l’anno scorso in un clima non bellissimo – ha detto Gomis – ma l’arrivo di Inzaghi ha acceso una scintilla. Ora dobbiamo nutrirci di questo affetto».

Dopo mesi difficili, per Gomis è tornata la normalità di un ritiro, ma con un obiettivo chiaro: riprendersi il posto tra i pali. E, stando a quanto racconta Tripi, il portiere che il Palermo cercava sul mercato, potrebbe averlo trovato… già in casa.