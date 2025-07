Giornale di Sicilia: “Palermo, caccia al portiere e a un mancino”

Il Palermo guarda avanti. In attesa dell’ufficialità per Mattia Bani, atteso dal Genoa, la dirigenza rosanero è già al lavoro per completare la rosa. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, due restano le priorità sul taccuino del ds Carlo Osti: un portiere (da scegliere tra un titolare o un secondo, a seconda del destino di Gomis) e un difensore centrale di piede mancino.

Il punto interrogativo più urgente riguarda proprio Gomis. Il club sta ancora valutando se potrà fornire garanzie tecniche e fisiche dopo il lungo stop. Una decisione definitiva è attesa nei prossimi giorni. Nel frattempo, come sottolineato da Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, restano in lista i profili degli svincolati Luca Lezzerini e Sergio Vasquez, entrambi ritenuti soluzioni affidabili.

Obaretin il profilo per la sinistra

Per quanto riguarda il difensore mancino, il nome cerchiato in rosso è quello di Nosa Obaretin, classe 2003 di proprietà del Napoli, reduce da un’esperienza in prestito al Bari. Un profilo giovane e fisico, che rientra perfettamente nei parametri tecnici e anagrafici tracciati dalla società, come raccontato da Massimiliano Radicini nel Giornale di Sicilia.

Mercato in uscita: tutto fermo per tre

In uscita, invece, il mercato sembra vivere una fase di stallo. Le posizioni di Valerio Verre, Dario Saric e Alessio Buttaro restano congelate. Nessuna trattativa concreta all’orizzonte, ma la situazione potrebbe sbloccarsi con l’avvicinarsi delle ultime settimane di mercato.

Il Palermo, dunque, è al lavoro su più fronti, con l’obiettivo di consegnare a Inzaghi una rosa completa e pronta per l’inizio del campionato. La parola d’ordine resta equilibrio, come evidenziato da Massimiliano Radicini nelle pagine del Giornale di Sicilia, dove si delinea un mercato paziente, ma attento a ogni opportunità.