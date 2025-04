Repubblica: “Pohjanpalo tra i big del gol rosanero. Nessuno è partito meglio”

Una scalata rapidissima, quella di Joel Pohjanpalo, che in sole otto partite è riuscito a risalire oltre 400 posizioni nella classifica dei marcatori di tutti i tempi del Palermo. Come racconta Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il finlandese ha infatti firmato 8 gol in altrettante partite, passando dal 549° al 136° posto nella graduatoria storica rosanero.

Un impatto devastante, con una media di una rete ogni 84 minuti, rimanendo a secco soltanto all’esordio contro lo Spezia e poi contro la Cremonese. Per il resto, sempre protagonista, fino alla tripletta di domenica contro la capolista Sassuolo che ha fatto esplodere il Barbera.

Tripi sottolinea come nessuno tra i grandi cannonieri della storia rosanero abbia avuto un impatto simile: nemmeno Fabrizio Miccoli, primatista assoluto con 81 gol, riuscì a segnare così tanto nelle prime otto presenze. Miccoli si fermò a 4 gol, Brunori (oggi a quota 73) ne segnò 3 nelle prime otto di Serie C, mentre Vernazza, Toni e Troja (tutti sopra le 48 reti) impiegarono più tempo per arrivare a 8 centri.

Contro il Sassuolo, come riporta ancora Repubblica Palermo, Pohjanpalo ha mostrato tutto il suo repertorio: un imperioso stacco di testa su calcio d’angolo per il primo gol, una rovesciata seguita da una spaccata da terra per il secondo, e ancora un colpo di testa chirurgico per il terzo. Una tripletta da incorniciare che gli ha permesso di portarsi a casa il pallone firmato da tutti i compagni.

L’attaccante finlandese ha poi dedicato i tre gol alla figlia Penelope, che proprio domenica ha festeggiato il suo primo compleanno. Dopo la partita, tra cori, pacche sulle spalle e il canto “Pohjanpalo Alé” intonato dai tifosi, Joel ha lasciato il Barbera per correre a casa dalla sua famiglia.

Un impatto straordinario, quello di Pohjanpalo, che ha già fatto innamorare una città intera e che alimenta i sogni di gloria del Palermo in vista dei playoff.