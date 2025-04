Athletic Club Palermo in Serie D: “Un successo dedicato a Sara Campanella”

L’Athletic Club Palermo entra nella storia: la formazione nerorosa, allenata da Filippo Raciti, ha conquistato con una giornata d’anticipo la promozione in Serie D, il massimo campionato dilettantistico. Un traguardo straordinario, costruito con sacrificio e dedizione, come racconta Fabrizio Bertè su Repubblica Palermo.

«Raccogliamo i frutti di ciò che la società ha costruito negli anni – ha detto il direttore sportivo Giampiero Clemente – siamo felicissimi. Siamo stati in testa dall’inizio del torneo e anche nei momenti difficili ci siamo saputi rialzare». Un pensiero è andato anche agli avversari: «Al Gela auguro di vincere i playoff, è una grande squadra che ci ha dato filo da torcere fino alla fine».

Il presidente Gaetano Conte ha voluto dedicare il successo a Sara Campanella, giovane concittadina tragicamente scomparsa: «Una tragedia che ha scosso tutti», ha dichiarato a Repubblica Palermo. Un gesto di grande sensibilità in un momento di festa.

Nato nel 2012 come Resuttana San Lorenzo, il club ha cambiato nome nel 2023 e oggi vanta otto soci, una squadra di calcio a 5 maschile (fresca di promozione in Serie B) e una femminile in corsa per lo stesso traguardo. Forte anche il settore giovanile, come sottolinea Filippo Di Lorenzo, responsabile comunicazione: «Abbiamo vinto il campionato con sei ragazzi argentini, oltre a un greco, un portoghese e un ivoriano. E ci sono storie bellissime come quella di Abdul Sangar, arrivato in Italia con un barcone, o di Santiago Zalazar, il cui padre è stato aiutato a trovare lavoro per avvicinarsi al figlio».

Non finisce qui: come riporta ancora Bertè su Repubblica Palermo, l’Athletic punta ora anche alla conquista della Supercoppa Siciliana. L’allenatore Raciti è carico: «Sono orgoglioso di questi ragazzi e siamo solo all’inizio».

Un progetto giovane, ma già carico di successi, pronto a scrivere nuove pagine nella storia del calcio palermitano.