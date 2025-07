Repubblica: “Palermo, trattative in movimento”

È un Palermo in costante evoluzione quello che si avvicina al ritiro estivo in Valle d’Aosta, con il direttore sportivo Carlo Osti e l’allenatore Filippo Inzaghi impegnati su più fronti. Entrate e uscite da gestire con attenzione, senza forzature, per costruire una rosa equilibrata e pronta a lottare in alto. Come riportato da la Repubblica Palermo, la strategia è chiara: valutare sul campo alcuni profili e stringere su altri già pronti per vestire il rosanero.

Il primo snodo riguarda la porta. Con Gomis da valutare in ritiro, dopo il prestito dello scorso anno, e la trattativa per Audero in stand-by per le richieste del Como, il club ha sondato anche il profilo di Jonathan Klinsmann (28) del Cesena, valutato circa 3 milioni. In caso di fumata nera per Audero, l’americano potrebbe rappresentare un’alternativa concreta: il Cesena ha già individuato in Demba Thiam il possibile sostituto.

Discorso diverso per Salvatore Elia, che si prepara a tornare in rosanero dopo l’esperienza del 2022/23. Secondo la Repubblica Palermo, la trattativa si è sbloccata in queste ore: la prima offerta di 1,1 milioni è stata alzata per avvicinarsi alla richiesta dello Spezia (2 milioni), che deve riconoscere il 50% della cessione all’Atalanta. I dettagli burocratici si stanno limando, ma per il venticinquenne esterno destro è già pronto un contratto triennale da 600mila euro a stagione. Le visite mediche sono attese entro metà settimana.

Nel pacchetto dei nuovi innesti si attende solo l’ufficialità anche per Augello e Palumbo, entrambi già virtualmente del Palermo. Per il centrocampista, l’operazione da 1,5 milioni più il cartellino di Saric è ormai definita, restano da stabilire solo i valori a bilancio dei due calciatori.

Sul fronte difensivo, si scalda la pista che porta ad Andrea Cistana. Il centrale 28enne è diventato un obiettivo concreto dopo il fallimento del Brescia e la conseguente liberazione a parametro zero. Inzaghi, che lo ha già allenato nel 2021/22 – stagione in cui il difensore segnò 4 reti – ha dato il suo benestare e, come riporta la Repubblica Palermo, la trattativa è ben avviata. Più defilate ma sempre monitorate le alternative: Marcandalli, Bonifazi, Barba e Gonzalez.

Per il centrocampo, invece, il nome nuovo è quello di Niklas Pyyhtia, finlandese classe 2003, di proprietà del Bologna ma reduce da un’ottima esperienza al Sudtirol (4 gol e 6 assist). Il Palermo ha superato la concorrenza di Modena e Spezia, e secondo quanto scrive ancora la Repubblica Palermo, punta forte su di lui per aumentare il tasso tecnico e atletico in mediana.

Quanto alle cessioni, il club sta cercando di sfoltire la lista over. Nikolaou è sempre più vicino al Bari, nonostante un contratto fino al 2028, mentre Roberto Insigne è attratto dalla corte dell’Avellino, con cui ha avuto colloqui positivi. Situazione più fluida per Vasic (piace a Padova, Cesena e Reggiana) e Di Mariano, che potrebbe anch’egli seguire le orme di Nikolaou.

Il ritiro si avvicina e il Palermo stringe i tempi. Ma senza affanni. Perché il mercato, come insegna Inzaghi, si vince anche con la pazienza.