Tuttosport: “Serie B, si accende il mercato: Empoli e Venezia protagoniste. Tutte le trattative del giorno”

Tra certezze da costruire e scommesse da vincere, il mercato della Serie B entra nel vivo. A fare il punto è Tuttosport, che in un’analisi dettagliata firmata da Cristiano Tognoli passa in rassegna le manovre più calde delle società cadette. L’Empoli, in particolare, punta sull’esperienza e guarda con decisione ai profili svincolatisi dal Monza: in cima alla lista c’è Roberto Gagliardini, ma interessano anche Pedro Pereira e il giovane Samuele Vignato (classe 2004). Sul taccuino anche Francesco Zampano, reduce dalla stagione a Venezia, e l’ex Verona Davide Faraoni.

Per quanto riguarda la difesa, il nome forte è Luca Ravanelli della Cremonese, sebbene il club grigiorosso stia ancora valutando il suo futuro. Intanto, come evidenzia ancora Tuttosport, il Venezia è a un passo dal chiudere per il centrocampista del Genoa Emil Bohinen, mentre il tecnico Stroppa spinge per due fedelissimi: il bomber Andrea Adorante della Juve Stabia, pronto a firmare martedì un triennale con opzione per il quarto anno, e il fantasista Franco “Mudo” Vazquez, già alle sue dipendenze alla Cremonese.

Nel frattempo, lo Spezia si muove in avanti per Vanja Vlahović, autore di 19 gol e 5 assist nell’ultima stagione con l’Atalanta U23: il prestito sembra a un passo. Sempre da Bergamo potrebbe arrivare in Liguria anche il difensore Giorgio Cittadini, mentre dalla Lazio interessa il centrocampista Gabriele Artistico. Il tecnico D’Angelo ha inoltre messo nel mirino Felip Jagić del Como, profilo seguito anche dal Mantova.

Secondo quanto riportato ancora da Cristiano Tognoli su Tuttosport, il Bari sogna un attacco con due nomi forti: Mirko Antonucci per la qualità e Gianluca Lapadula per la garanzia di gol. Entrambi potrebbero lasciare proprio lo Spezia.

Intanto, il Monza apre l’era post-Galliani: Nicolas Burdisso è stato ufficializzato come nuovo direttore sportivo, mentre Francesco Vallone coordinerà l’area tecnica. Il Catanzaro ha messo sotto contratto Gabriele Alesi (ex Milan Futuro) e Ruggero Frosinini (ex Trento), entrambi svincolati.

Tra i colpi minori, Tuttosport segnala la Virtus Entella, che ha preso in prestito Tommaso Fumagalli (4 gol e 1 assist a Cosenza) e a titolo definitivo dal Cagliari il difensore Luigi Palomba, italo-cubano già presentatosi con entusiasmo alla piazza. Il Padova, invece, ha blindato Christian Pastina, ex Benevento, con un contratto triennale.

Il Frosinone lavora su due portieri del Cagliari: Radunovic, per il ruolo da titolare, e Alen Sherri come secondo. La Reggiana ha annunciato il rinnovo del difensore Libutti, alla sua settima stagione in granata.

Chi guarda anche ai mercati esteri è il Modena, che ha opzionato il centrale Nieling dalla Serie B olandese. Infine, l’Avellino continua a muoversi con decisione: dopo aver chiuso per Crespi, Milani e Favilli, è vicino a Lorenzo Simic (difensore dal Maccabi) e al portiere juventino Giovanni Daffara. A un passo anche gli innesti di Emmanuel Gyabuaa (Atalanta) e Justin Kumi, in arrivo in prestito dal Sassuolo.

Una sessione vivace, dunque, quella raccontata oggi da Tuttosport e da Cristiano Tognoli, che accende l’estate della cadetteria tra ritorni illustri, scommesse giovani e idee internazionali.