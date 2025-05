Repubblica: “Palermo, mezza squadra ai saluti. Via in dieci”

Il Palermo si prepara a una vera e propria rivoluzione in vista della stagione 2025/26. Secondo quanto riportato da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, sono oltre dieci i giocatori pronti a lasciare la rosa rosanero, pari a circa metà dell’organico attuale. Una profonda riflessione tecnica e gestionale è già in atto, mentre si continua a lavorare per definire il nome del nuovo allenatore.

Portieri: Audero saluta, Sirigu va via, Gomis in forse

Il primo a fare le valigie è stato Emil Audero, che ha salutato città e compagni sui social: il suo era un prestito secco e non ci sono state le condizioni per un accordo definitivo. Di proprietà del Como fino al 2028, al momento non rientra nemmeno nei piani del club lombardo. Il Palermo, prima di riaprire un eventuale discorso, vuole capire le condizioni fisiche di Alfred Gomis, reduce da un lungo infortunio. Certo l’addio di Salvatore Sirigu, in scadenza, mentre si valuta un prestito per Sebastiano Desplanches, attualmente in ritiro con l’Italia Under 21 in vista dell’Europeo di categoria.

Difesa: addii certi e scelte in via di definizione

Come scrive ancora Tripi su Repubblica Palermo, non verrà riscattato Rayyan Baniya, che tornerà al Trabzonspor, e Simon Graves ha già firmato con il PEC Zwolle. In uscita anche Alessio Buttaro e Dimitrios Nikolaou: il primo era vicino alla Carrarese già a gennaio, il secondo non ha convinto, complice un infortunio. Da valutare in ritiro Salim Diakité, mentre si ripartirà con certezza da Ceccaroni e Magnani, con possibilità di conferma anche per Kristoffer Lund e Niccolò Pierozzi, che però non rientrerà più nella lista under 23.

Centrocampo: spazio a giovani e riflessioni sugli over

Filippo Ranocchia, nonostante una stagione altalenante, è tra i giocatori su cui si potrebbe puntare ancora. Probabile il prestito per Aljosa Vasic, mentre resta incerto il futuro di Valerio Verre, legato da altri due anni di contratto ma sacrificabile nella lista degli over. Verso la conferma Claudio Gomes e Jacopo Segre, mentre si punta a rilanciare Alexis Blin, che ha saltato mezza stagione per infortunio.

Attacco: riflessioni in corso, Henry via, Brunori e Le Douaron restano

Sarà l’attacco il reparto con più variabili. Thomas Henry, arrivato in prestito, andrà via: dopo il match contro il Pisa del 31 gennaio non ha più messo piede in campo. Diverso il discorso per Matteo Brunori: nonostante non sia ancora “calciatore bandiera” per regolamento (la prima stagione fu in prestito), la sua permanenza non è in discussione. Stessa cosa per Jeremy Le Douaron. Più in bilico le posizioni di Francesco Di Mariano, Roberto Insigne e Federico Di Francesco, tutti in scadenza nel 2026.

Rientri dai prestiti: Saric e Aurelio verso la cessione, occhi su Appuah

Alcuni ritorni potrebbero essere solo di passaggio. Dario Saric vuole restare al Cesena, Giuseppe Aurelio spera di continuare con lo Spezia. Saranno invece valutati Patryk Peda, Giacomo Corona (reduce da 11 gol al Pontedera) e soprattutto Stredair Appuah, di rientro dal Valenciennes e sotto contratto fino al 2029.

Allenatore: Gilardino, Inzaghi e Pecchia restano i favoriti

Sul fronte panchina, restano aperti i nomi di Alberto Gilardino, Pippo Inzaghi e Fabio Pecchia. Intanto si è sfilato dalla corsa Alberto Aquilani, che ha confermato di essere stato contattato nel corso della stagione quando la posizione di Alessio Dionisi era in bilico, ma ha poi declinato.