Repubblica: “Palermo, il lungo sprint inizia da Catanzaro: calendario rivoluzionato, playoff da conquistare”

Giornate convulse, per certi versi surreali, quelle che sta vivendo il Palermo. Come racconta Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il club rosanero ha visto il proprio calendario completamente rivoluzionato dalla doppia sospensione legata alla scomparsa di Papa Francesco. Prima il rinvio della 34ª giornata – quella contro la Carrarese – posticipata al 13 maggio, poi lo slittamento a domenica 27 del match contro il Catanzaro, inizialmente previsto per sabato 26 aprile, in concomitanza con le esequie del Santo Padre.

La corsa ai playoff riparte da Catanzaro

La sfida di domenica al Ceravolo (ore 15:00) rappresenta per i rosanero un crocevia fondamentale. Il Catanzaro è sesto a quota 48 punti, tre in più del Palermo, e un successo in trasferta permetterebbe agli uomini di Dionisi di accorciare sul gruppo di testa, rilanciando concretamente le proprie ambizioni playoff. Obiettivo dichiarato, come ricordato dallo stesso tecnico, ma tutt’altro che scontato: “Possiamo ancora arrivare quinti come decimi”, ha sottolineato Dionisi alla vigilia della sfida poi rinviata contro la Carrarese.

Un finale compresso e delicato

Il Palermo – rimasto fermo per 16 giorni – si prepara a una volata di 18 giorni con ben 5 partite da giocare. Un calendario compresso, con pochi giorni di recupero tra un match e l’altro, che rischia di incidere sull’equilibrio tra le pretendenti alla promozione. Come osserva Tripi, non manca chi tra gli addetti ai lavori parla apertamente di campionato “falsato”, vista la possibilità che alcune squadre recuperino partite decisive a promozioni o salvezze già acquisite.

La tabella per i playoff

Con 45 punti in classifica, il Palermo – secondo le proiezioni – potrebbe centrare la zona spareggi con almeno tre vittorie nelle ultime cinque giornate. La soglia playoff sembra attestarsi sui 54 punti, il che rende fondamentale ogni sfida da qui alla fine, a partire da quella contro il Catanzaro e proseguendo contro Südtirol (1° maggio), Cesena (4 maggio), Frosinone (9 maggio) e, infine, la già citata Carrarese (13 maggio).

Tra calendario e polemiche

La decisione di rinviare l’intera 34ª giornata non è arrivata all’unanimità: solo in tarda serata, dopo un pomeriggio teso in Lega, è arrivata la maggioranza necessaria per ufficializzare il rinvio. Un clima di incertezza che pesa su società, allenatori e tifosi. E che aumenta il peso specifico di ogni scelta tecnica, ogni rotazione, ogni minuto in campo.

Per il Palermo, il conto alla rovescia è iniziato. E, come scrive Tripi, ogni punto conquistato ora vale oro.