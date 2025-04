Serie B, parlano gli esperti. Aglietti: «Attenti al Palermo se arriva di slancio. Reggiana, si fa dura»

In un momento cruciale della stagione tra volata promozione e incroci salvezza, Alfredo Aglietti — ex tecnico di numerose piazze di Serie B ed esperto conoscitore del campionato cadetto — ha offerto un’analisi approfondita dei possibili scenari ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, in una lunga intervista rilasciata al giornalista Nicola Binda.

Per Alfredo Aglietti, il Pisa è la squadra che merita più di tutte il secondo posto: Stanno facendo gli scongiuri, ma questa è un’opera da portare a termine. Hanno disputato un grandissimo campionato con un lavoro straordinario», ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport.

Tuttavia, nel discorso playoff, il tecnico mette in guardia su una possibile outsider: «Attenzione al Palermo. Se ci arriva bene, potrebbe anche vincerli. Sarebbe una sorpresa solo per come è andata la stagione, ma non certo per il valore della squadra e gli investimenti».

Aglietti ha poi analizzato la situazione delle altre contendenti: «Lo Spezia ha sprecato molte energie per rincorrere il Pisa, la Cremonese è sempre stata quarta e avrebbe potuto fare di più. Non penso che cambierà ai playoff».

Infine, per l’ultimo slot: «Sarà un duello tra Bari e Cesena. Il terzo posto storicamente offre grandi vantaggi, ma non è scontato».

Reggiana e Cosenza in zona rossa: la diagnosi di Aglietti

La lotta salvezza si fa sempre più serrata, e Alfredo Aglietti individua due squadre in grande difficoltà: «Il Cosenza mi sembra condannato, ma anche la Reggiana. Le due sconfitte dopo il cambio in panchina hanno complicato tutto», ha spiegato a La Gazzetta dello Sport.

Tuttavia, i giochi non sono ancora chiusi: «Il playout è ancora alla portata. Ma anche Sampdoria e Salernitana, che pure hanno cambiato tecnico, si trovano in situazioni difficili. A Genova è stata fatta un’operazione romantica che ha riacceso l’entusiasmo, ma se si cambia spesso allenatore è perché ci sono problemi strutturali nella squadra».

Occhio agli scontri diretti: «Samp-Salernitana sarà decisivo, ma ci sono anche match complicati come Brescia-Reggiana all’ultima giornata. Anche il Frosinone è ancora coinvolto: ha un calendario difficile davanti a sé».

Sosta e calendario, Aglietti: “Il rischio è lo spreco di energie”

Sul rinvio delle partite e i possibili effetti sulla stagione, Alfredo Aglietti è chiaro: «Questa sosta forzata può aver aiutato qualcuno, ma tante squadre erano pronte e avevano già viaggiato. Lo spreco di energie non ha fatto bene», ha dichiarato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Secondo l’allenatore, è sempre meglio giocare davanti ai propri tifosi, ma è il rendimento che conta: «I punti vanno fatti, non importa se in casa o fuori. Certo, chi ha due gare casalinghe è più fortunato, ma molto dipenderà dallo scenario degli ultimi 180 minuti».

Infine, un monito sulle fatiche che attendono le squadre ai playoff: «Ricordo quelli disputati col Chievo nell’estate del Covid: un vero massacro. Anche ora, con quel caldo e partite ravvicinate, sarà durissima».