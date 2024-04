Repubblica: “Infortuni e squalifiche. Mignani deve ridisegnare il Palermo per Cosenza”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sugli infortuni e squalifiche del Palermo.

Una staffetta di indisponibili costringe Mignani a continuare gli esperimenti, ma crea i presupposti per provare il suo modulo tipo. Se nella partita contro la Sampdoria il nuovo allenatore del Palermo aveva gli uomini contati a centrocampo, questa volta deve mischiare le carte in altri reparti, a partire dalla fascia destra, dove un Di Mariano di gran forma è squalificato. E anche in difesa, dove il rientrante Lucioni osserverà un turno di stop per lo stesso motivo.

Eppure, in vista della difficile trasferta di Cosenza di sabato alle 16.15, la buona notizia per il tecnico rosanero è che ci sono i presupposti per proporre una difesa a quattro. Con più abbondanza a centrocampo Mignani non sarà costretto a schierare il 3-5-2 o il 3-4-1-2 che ha adottato contro la Sampdoria. A questo punto si potrebbe profilare il modulo tipo che l’allenatore ha utilizzato tante volte con il Bari, cioè il 4-3 1-2. Una soluzione nuova da provare con una settimana tipo di allenamento.

In questo caso è scontato che a prendere il posto di Lucioni dovrebbe essere Nedelcearu, in coppia con Ceccaroni e con Lund a sinistra e Diakité sulla destra. In mezzo al campo, il ritorno dalle squalifiche di Claudio Gomes e Coulibaly offre al tecnico del Palermo due opzioni. Quella di far convivere i due giocatori che nell’era Corini non sono mai stati complementari, cioè il francese e Stulac, oppure proporre una scelta muscolare con Coulibaly e Segre al fianco dell’insostituibile Gomes.