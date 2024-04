Lo Monaco: «Corini? L’allenatore a mio parere si cambia solo se lo spogliatoio non è più dalla sua parte»

Intervistato “news.superscommesse.it” da Pietro Lo Monaco ha parlato in merito al Palermo e a Corini.

Ecco le sue dichiarazioni:

«Il Palermo ha sicuramente tutte le carte in regola per il salto di categoria e per giocarsi al meglio i playoff. Ripeto però che si tratta di un vero e proprio terno al lotto che il più delle volte premia chi non parte da favorita. In B quest’anno, ad esempio, a mio parere rischia di essere premiato il Catanzaro, che se sta bene fisicamente e mentalmente potrebbe essere l’outsider. Corini? L’allenatore a mio parere si cambia solo se lo spogliatoio non è più dalla sua parte. Quando si cambia in corsa è una sconfitta per tutti, soprattutto per la società, non solo per il tecnico. Se hanno deciso di sostituirlo evidentemente hanno intravisto delle situazioni che volevano il cambio».