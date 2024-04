Gazzetta del Sud: “Cosenza, con il Palermo un crocevia fondamentale”

L’edizione odierna de “La Gazzetta del Sud” si sofferma sulla preparazione del Cosenza in vista del Palermo.

Il piano di rilancio del Cosenza passa per il match con il Palermo. I siciliani non stanno attraversando un periodo semplice. L’ultima vittoria della formazione rosanero risale al 10 marzo, giorno in cui hanno violato il “Rigamonti-Ceppi” di Lecco. Entrambe pertanto sono alla ricerca della chiave di volta per puntare ai rispettivi obiettivi.

I Lupi hanno stemperato leggermente la pressione con il pareggio raccolto a Piacenza contro la Feralpisalò ma sono assolutamente consapevoli che per abbassare i decibel ulteriormente è fondamentale superare a pieni voti il confronto contro i palermitani. Viali, in modo particolare, insegue il suo primo sigillo da quando è tornato sulla panchina bruzia.

Il tecnico di Vaprio d’Adda proverà a realizzare il bis contro i prossimi avversari. Diciassette mesi fa, infatti, proprio contro il Palermo conquistò la sua prima vittoria assoluta con il Cosenza. Il 12 novembre 2022, al “Marulla”, si impose contro gli uomini di Eugenio Corini con i gol di Florenzi, Rigione e Larrivey (doppietta di Brunori, dall’altro lato). Sabato potrà contare soltanto sul primo per portare a termine la missione. Gli altri due hanno lasciato il Crati nelle due sessioni di mercato successive a quel confronto.