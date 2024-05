Semifinali playoff serie B, doppia sfida tra Palermo e Venezia: si va verso la chiusura dei settori ospiti

Il Palermo e il Venezia si apprestano a vivere momenti intensi con le semifinali playoff di Serie B, una fase cruciale per entrambe le squadre nella lotta per una promozione in Serie A. La decisione dell’ONMS (Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive) di lasciare ai prefetti locali la responsabilità di decidere riguardo le restrizioni sulla vendita dei biglietti per i settori ospiti riflette le preoccupazioni legate alla sicurezza, data la nota rivalità tra le tifoserie.

Chiudere i settori riservati ai tifosi avversari nei rispettivi stadi, il Renzo Barbera a Palermo e il Pier Luigi Penzo a Venezia, potrebbe essere una misura precauzionale per prevenire incidenti e garantire che le partite si svolgano in un ambiente il più sicuro e controllato possibile. Questo approccio, sebbene possa ridurre la presenza e l’atmosfera creata dai tifosi avversari, è spesso considerato necessario in situazioni in cui il rischio di confronti o tensioni è elevato.

Per i tifosi delle due squadre e per gli appassionati di calcio in generale, questi incontri promettono di essere carichi di emozioni e di alta posta in gioco, con l’obiettivo finale di raggiungere la massima serie del calcio italiano. Tuttavia, la sicurezza rimane la priorità principale per assicurare che gli eventi sportivi si svolgano pacificamente, permettendo a giocatori e tifosi di concentrarsi sul gioco e sull’importanza di questi match decisivi.

Ecco il comunicato dell’ONMS:

– Gli incontri di calcio “Palermo — Venezia” (Serie B — Play Off, in programma il 20

maggio 2024) e “Venezia — Palermo” (Serie B Play Off, in programma il 24 maggio 2024, sono rinviati alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive per l’individuazione di adeguate misure di rigore.

Contestualmente, si invita la Lega Nazionale Professionisti Serie B ad interessare le

società organizzatrici per non far avviare la vendita dei tagliandi.

Notizia in aggiornamento in attesa di comunicazioni ufficiali da parte delle due società…