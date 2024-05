Cosenza, incontro Gemmi-Guarascio rimandato. I dettagli

Come riporta Tifosicosenza.it, il Cosenza pensa già al futuro. Il club, dopo aver raggiunto la salvezza matematica, si è già proiettata alla ricerca di figure dirigenziali per costruire le basi del futuro del club.

Il presidente Guarascio ha già avviato i contatti con il ds Gemmi, fissando anche un incontro che però non si è mai svolto. L’incontro per definire il futuro del ds è stato invece rinviato. Da lunedì in poi ogni giorno potrebbe essere quello giusto.