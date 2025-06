Repubblica: “Augello e Viola nel mirino, il Palermo bussa al Cagliari”

L’attesa è lunga, ma necessaria. Il Palermo osserva e pianifica, in un mercato ancora nella fase embrionale complice la coda dei playout di Serie B. Come spiega Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, la dirigenza rosanero – tra confronti quotidiani tra direttore sportivo e staff tecnico – ha già tracciato una mappa operativa, fatta di priorità variabili e di valutazioni in divenire, segnate con una “V” o una “X” accanto a ogni nome.

Tra i profili seguiti con maggiore attenzione c’è Tommaso Augello, terzino sinistro in uscita dal Cagliari, che non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno. Con quasi 200 presenze in Serie A tra Cagliari e Sampdoria, rappresenta un’alternativa più esperta rispetto a Lund. Ma sul giocatore c’è anche la Cremonese, che potrebbe offrirgli la possibilità di restare in A. Il dilemma è chiaro: accettare una nuova sfida in B con un progetto ambizioso o restare nella massima serie puntando alla salvezza?

Non solo Augello: occhi su Viola e Palumbo. Come aggiunge Geraci su la Repubblica Palermo, il club rosanero guarda anche in casa Cagliari per un altro obiettivo: Nicolas Viola, centrocampista mancino e duttile, già allenato da Inzaghi nella promozione col Benevento nel 2020. Ex Palermo nell’era Zamparini, Viola potrebbe tornare in Sicilia a parametro zero: il Cagliari ha un’opzione di rinnovo, ma al momento non sembra intenzionato ad esercitarla.

Sulla trequarti, resta vivo l’interesse per Antonio Palumbo del Modena, ma il nodo è la contropartita tecnica. Dario Saric, proposto dal Palermo, non convince gli emiliani e gradirebbe invece un ritorno al Cesena. Proprio i bianconeri, come rivela ancora Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, hanno messo gli occhi su Giacomo Corona per sostituire Shpendi: possibile un prestito.

Niente da fare, invece, per Matteo Tramoni: il Pisa continua a considerarlo incedibile dopo i 13 gol dell’ultima stagione. Inzaghi lo rivorrebbe volentieri, ma il club toscano ha risposto con un secco “no”.

Elia e Amatucci, incastri da definire. Sul fronte Salvatore Elia, l’operazione è più complessa. Lo Spezia valuta l’esterno 1,2 milioni e lo considera un elemento chiave. Il Palermo è al lavoro per trovare la giusta formula, dopo il rifiuto dei liguri all’inserimento di Desplanches come contropartita. La decisione finale spetterà al giocatore nei prossimi giorni.

In chiusura, fari puntati su Lorenzo Amatucci, centrocampista classe 2004 di proprietà della Fiorentina, attualmente alla Salernitana per disputare i playout contro la Sampdoria. Il regista piace molto alla dirigenza rosanero e, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Geraci per la Repubblica Palermo, l’accordo è vicino alla definizione. Giovane, con esperienza in B e margini di crescita: il profilo ideale per il nuovo Palermo di Inzaghi.