Rapina una banca e fugge con la maglia di Lapadula: arrestato a Torino

Un bandito, evidentemente tifoso di Gianluca Lapadula, è stato arrestato nei giorni scorsi a Torino. Come riportato da Massimo Guerra su Il Secolo di La Spezia, si tratta di D.B., 31 anni, abruzzese, evaso dai domiciliari il 22 marzo scorso per compiere un colpo che gli ha fruttato 18 mila euro in una banca pescarese.

Con lui anche un complice di 36 anni. I due, dopo la rapina a una filiale Caripe, sono fuggiti prima a Roma e successivamente a Torino, dove sono stati intercettati dalle forze dell’ordine grazie alle immagini di videosorveglianza e al mancato rientro ai domiciliari di uno dei due rapinatori.

Durante la perquisizione dei bagagli, effettuata al momento dell’arresto, è spuntata anche una maglietta biancoazzurra del Pescara, con riferimento al centravanti italo-peruviano. I due rapinatori si sono dichiarati fan di Lapadula, dettaglio riportato anche da Massimo Guerra su Il Secolo di La Spezia.

Una fuga durata poche settimane, conclusasi con l’arresto e con una curiosa testimonianza della loro passione calcistica.