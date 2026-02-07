Renzo Barbera, segnalata caduta di calcinacci in Curva Sud: protesta dei tifosi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026

Durante Palermo-Empoli alcuni spettatori hanno denunciato il distacco di materiale dall’area sovrastante gli spalti

Screenshot 2026-02-07 164742

Momenti di preoccupazione al Renzo Barbera nel corso della gara tra Palermo ed Empoli. Alcuni tifosi presenti in Curva Sud hanno segnalato la caduta di calcinacci nella zona di accesso e nei pressi degli spalti, denunciando l’accaduto attraverso proteste e segnalazioni dirette.

Secondo quanto riferito dagli spettatori, piccoli frammenti di intonaco si sarebbero staccati dall’area sovrastante, finendo a terra nelle zone di passaggio. L’episodio ha generato apprensione tra i presenti, che hanno immediatamente richiamato l’attenzione sulla situazione per motivi di sicurezza.

Al momento non risultano feriti, ma l’accaduto ha sollevato nuovamente il tema delle condizioni strutturali dello stadio, già al centro del dibattito nelle ultime stagioni. I tifosi chiedono interventi rapidi e verifiche approfondite per garantire la piena sicurezza degli impianti, soprattutto in settori ad alta affluenza come la Curva Sud.

L’episodio è stato segnalato durante lo svolgimento della partita e resta ora oggetto di attenzione, in attesa di eventuali accertamenti da parte degli organi competenti.

Altre notizie

palermo carrarese 5-0 (33) segre pohjanpalo

Palermo-Empoli LIVE: cronaca e aggiornamenti in tempo reale dal Barbera

Katia Virzì Febbraio 7, 2026
Screenshot 2026-02-07 163009

Bobo Vieri al Renzo Barbera per Palermo-Empoli: il bomber presente sugli spalti (VIDEO)

Katia Virzì Febbraio 7, 2026
Screenshot 2026-02-07 162618

Bobo Vieri presenta la birra rosa del Palermo: «Tanti ricordi con Inzaghi»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
palermo pescara 5-0 (177) joronen

Palermo-Empoli, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Dionisi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
del grosso

Primavera, Del Grosso dopo Palermo-Benevento: «Peccato non aver vinto, ma la strada è quella giusta»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
del grosso primavera

Palermo Primavera, 2-2 contro il Benevento: rosanero rimontati nella ripresa

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
pipitone palermo femminile

Matera Women-Palermo Women: le convocate rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
gautieri-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Gautieri: «Il calciomercato del Palermo è stato tra i migliori della Serie B»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
palermo manchester city (145) ceccaroni augello

Tuttosport: “Palermo-Empoli, le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
Viviano

Viviano senza maschere: «Ho parlato troppo, nel calcio italiano paghi tutto»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (59) pierozzi le douaron

Gazzetta dello Sport: “Palermo-Empoli, le probabili formazioni: Inzaghi con Gyasi e Le Douaron alle spalle di Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
palermo pescara 5-0 (133) pierozzi

Giornale di Sicilia: “Palermo-Empoli, le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-07 164525

Serie B, Venezia sbanca Frosinone e allunga in vetta: vince la Samp. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
Screenshot 2026-02-07 164742

Renzo Barbera, segnalata caduta di calcinacci in Curva Sud: protesta dei tifosi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
palermo carrarese 5-0 (33) segre pohjanpalo

Palermo-Empoli LIVE: cronaca e aggiornamenti in tempo reale dal Barbera

Katia Virzì Febbraio 7, 2026
Screenshot 2026-02-07 163009

Bobo Vieri al Renzo Barbera per Palermo-Empoli: il bomber presente sugli spalti (VIDEO)

Katia Virzì Febbraio 7, 2026
Screenshot 2026-02-07 162618

Bobo Vieri presenta la birra rosa del Palermo: «Tanti ricordi con Inzaghi»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026