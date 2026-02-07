Renzo Barbera, segnalata caduta di calcinacci in Curva Sud: protesta dei tifosi

Durante Palermo-Empoli alcuni spettatori hanno denunciato il distacco di materiale dall’area sovrastante gli spalti

Momenti di preoccupazione al Renzo Barbera nel corso della gara tra Palermo ed Empoli. Alcuni tifosi presenti in Curva Sud hanno segnalato la caduta di calcinacci nella zona di accesso e nei pressi degli spalti, denunciando l’accaduto attraverso proteste e segnalazioni dirette.

Secondo quanto riferito dagli spettatori, piccoli frammenti di intonaco si sarebbero staccati dall’area sovrastante, finendo a terra nelle zone di passaggio. L’episodio ha generato apprensione tra i presenti, che hanno immediatamente richiamato l’attenzione sulla situazione per motivi di sicurezza.

Al momento non risultano feriti, ma l’accaduto ha sollevato nuovamente il tema delle condizioni strutturali dello stadio, già al centro del dibattito nelle ultime stagioni. I tifosi chiedono interventi rapidi e verifiche approfondite per garantire la piena sicurezza degli impianti, soprattutto in settori ad alta affluenza come la Curva Sud.

L’episodio è stato segnalato durante lo svolgimento della partita e resta ora oggetto di attenzione, in attesa di eventuali accertamenti da parte degli organi competenti.