Palermo cuore e carattere: Empoli ribaltato 3-2 al Barbera

Il Palermo conquista tre punti pesantissimi al “Renzo Barbera” al termine di una gara sofferta, combattuta e ricca di colpi di scena contro un Empoli mai domo. Una vittoria che certifica il carattere della squadra di Inzaghi, capace di reagire alle difficoltà e di colpire nei momenti decisivi.

La partita si mette subito in salita per i rosanero, trafitti dopo pochi minuti dal gol di Guarino sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Palermo accusa il colpo, soffre soprattutto a centrocampo, ma non rinuncia a giocare. La risposta arriva al 24’, con una splendida iniziativa di Le Douaron: il suo cross trova Gyasi, il cui tiro, complice il palo e una sfortunata carambola su Fulignati, vale l’1-1 che rimette tutto in equilibrio.

Nella ripresa il Palermo entra in campo con un altro spirito. I rosa alzano il baricentro e trovano il meritato vantaggio al 57’, quando Pohjanpalo è freddissimo sotto porta dopo un’azione manovrata partita da un cross di Augello. L’Empoli però non molla e trova il pareggio con Ebuehi, riportando la gara sui binari dell’equilibrio. Intanto l’ingresso di Magnani e Johnsen fornisce nuova linfa e più sicurezza ai rispettivi reparti.

Nel finale succede di tutto: il Palermo spinge con orgoglio, crea occasioni e all’84’ conquista un calcio di rigore dopo consulto Var. Dal dischetto Pohjanpalo non trema e firma il gol vittoria, facendo esplodere il Barbera. Un recupero lunghissimo rende il finale di questa gara al cardiopalma ma alla fine arriva la vittoria. Una vittoria di cuore e carattere per il Palermo, che dimostra maturità, spirito di sacrificio e la capacità di soffrire insieme. Tre punti fondamentali, conquistati da squadra vera che avvicinano i rosanero al Frosinone al secondo posto che adesso dista solo +2.

Il racconto della partita.

SECONDO TEMPO

90′ + 8′ – E il triplice fischio arriva, il Palermo conquista una grande vittoria.

90′ + 7′ – Il Palermo temporeggia nei paraggi della bandierina in attesa del triplice fischio.

90′ + 3′ – Brividi per il Palermo: Ghion calcia la punizione, la barriera rosa la ribatte. Lon stesso numero 18 la passa a Ignacchitti che sferra un rasoterra che Joronen blocca a terra, il Barbera scoppia in un’esultanza che vale quanto un gol.

90′ + 2′ – L’arbitro fischia un calcio di punizione per i toscani.

90′ + 1′ – Altro cambio per il Palermo: Blin prende il posto di Ranocchia.

90′ – Assegnati otto minuti di recupero.

90′ – L’Empoli ci prova con Magnino che dalla distanza calcia: Joronen la blocca senza esitare.

88′ – Due cambi per Dionisi: Degli Innocenti e Shpendi lasciano spazio a Popov e Ignacchiti.

86′ – Il Palermo continua a spingere e conquista una rimessa in zona d’attacco

85′ – GOOOOOL PALERMO!! Pohjanpalo dal dischetto non sbaglia.

84′ – RIGORE PER IL PALERMO PER UN FALLO IN AREA.

83′ – Augello entra in area e sferra un tiro: Fulignati vola e la mette in angolo

82′- Inzaghi cambia ancora: Vasic e Gomes prendono il posto di Le Douaron e Segre.

80′ – Nulla da fare, nessun rigore e si riparte da Fulignati.

78′ – L’arbitro ricorre al Var per possibile tocco di mano in area ed eventuale rigore in favore del Palermo.

76′ – Il Palermo prova a reagire, Pohjanpalo in area serve Johnsen ma il guardalinee lo pesca in fuorigioco.

72′ – Gol Empoli. Il neo-entrato Ebuahi raccoglie palla in area e batte Joronen.

70′ – Doppio cambio per l’Empoli: Elia e Candela lasciano il posto a Ebuehi e Ceesay.

67′ – Ranocchia alla battuta, calcia direttamente in porta ma il tiro non si abbassa.

66′ – Le Douaron atterrato da Oberatin, calcio di punizione in favore del Palermo di poco fuori dall’area.

64′ – Si riprende a giocare.

62′ – Gioco fermo, problema muscolare per l’arbitro Tremolada che viene soccorso dai sanitari del Palermo.

59 ‘ – Subito un capovolgimento di fronte, l’Empoli si fa avanti: Degli Innocenti sferra un tiro verso il sette, miracolo di Joronen che ci arriva e dice no.

57’ – GOOOOOL PALERMO!!! Cross dalla sinistra di Augello, di testa Pierozzi la serve a Pohjanpalo che sotto porta la mette dentro con freddezza.

56′ – Cambia anche Dionisi: Nasti lascia il posto a Fila

55′ – Sostituzione per Inzaghi: fuori Gyasi dentro il nuovo arrivato Johnsen.

47′ – Palermo vicino al raddoppio: Augello crossa in area e pesca Peda che stacca di testa ma colpisce la traversa, la palla cade sulla linea ma non la oltrepassa. I rosa chiedono intervento al Var ma l’arbitro ferma tutto per fallo sul portiere.

46′ – Riprende il match: Inzaghi effettua subito un cambio in difesa, Magnani prende il posto di Ceccaroni.

PRIMO TEMPO

45′ +1 ‘ – Termina il primo tempo.

45′ – L’Empoli conquista un calcio di punizione

43′ – Primo tempo combattuto, soprattutto a centrocampo.

37′ – Sugli sviluppi di un calcio d’angolo dell’Empoli, Augello prova a partire in contropiede e innesca Gyasi. Il numero 11 viene atterrato in mezzo al campo, punizione in favore dei rosa.

35′ – Empoli ancora pericoloso: dalla destra Candela tenta un tiro cross che Joronen toglie praticamente da sotto il sette.

32′ – Bani atterra Elia a centrocampo e viene ammonito. Calcio di punizione per i toscani.

27′ – L’Empoli tenta di reagire con un paio di azioni pericolose, la difesa rosanero resiste.

24’ – GOOOOOL PALERMO!!!! Bellissima azione da parte dei rosanero. La Douaron dalla sinistra crossa e il sinistro di forza arriva ai piedi di Gyasi che di prima calcia verso la porta:. La palla colpisce prima il palo poi la schiena di Fulignati prima di finire in rete. Parità ristabilita.

23′ – Augello va alla battuta, la mette in mezzo ma nessun compagno riesce ad approfittarne.

21′ – Gyasi viene atterrato da Lovato e conquista un calcio di punizione nei paraggi della bandierina.

17′ – E’ l’Empoli ad andare ancora all’attacco: Magnino da fuori area sferra il tiro, Joronen si stende e la respinge.

13′ – Il Palermo fatica a creare azioni d’attacco in questi primi minuti di partita.

9′ – Altro calcio d’angolo per l’Empoli, Elia la mette in mezzo ma la difesa rosanero spazza via.

5′ – Gol Empoli! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Guarino trova il vantaggio dopo una serie di rimpalli in area. Dopo un breve check del Var la rete viene confermata.

3′ – Ranocchia cerca di innescare l’azione lanciando in avanti per Le Douaron, il numero 21 viene atterrato ma l’arbitro lascia correre.

1′ – Pronti, via! Inizia il match al Barbera.

IL TABELLINO

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni (Dal 46′ Magnani); Pierozzi, Segre (Dall’82’ Gomes), Ranocchia (Dal 91′ Blin), Augello; Gyasi (Dal 55′ Johnsen), Le Douaron (Dall’82’ Vasic); Pohjanpalo. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Gomes, Johnsen, Vasic, Giovane, Bereszynski, Blin, Corona, Magnani.

Indisponibili: Rui Modesto, Veroli.

Squalificati: Palumbo.

EMPOLI (3-5-2) Fulignati; Obaretin, Guarino, Lovato; Candela (Dal 70′ Ebuehi), Ghion, Ilie, Ignacchiti, Elia (Dal 70′ Ceesay); Nasti, Shpendi. Allenatore: Dionisi. A disposizione: Perisan, Curto, Romagnoli, Yepes, Ceesay, Fila, Ebuehi, Indragoli, Haas, Saporiti, Popov. Indisponibili: Bianchi, Moruzzi, Pellegri.

ARBITRO: Paride Tremolada (Monza). Primo assistente: Vito Mastrodonato (Molfetta). Secondo assistente: Ayoub El Filali (Alessandria). Quarto ufficiale: Alessandro Pizzi (Bergamo). VAR: Lorenzo Maggioni (Lecco). AVAR: Alessandro Prontera (Bologna).

MARCATORI: Guarino al 5′, Aut. Fulignati 24′, Pohjanpalo 57′, Ebuahi 72′, Pohjanpalo 85′ (Rig.)

NOTE: ammoniti Bani, Ceccaroni, Lovato, Oberatin