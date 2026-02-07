Bobo Vieri al Renzo Barbera per Palermo-Empoli: il bomber presente sugli spalti (VIDEO)
Presenza d’eccezione al “Renzo Barbera” per Palermo-Empoli. Tra gli spettatori della sfida di Serie B c’è anche Bobo Vieri, arrivato allo stadio per assistere dal vivo al match tra rosanero ed Empoli.
L’ex bomber della Nazionale italiana, in città nelle scorse ore per un evento commerciale legato alla presentazione della sua birra “Bombeer”, non ha voluto mancare all’appuntamento calcistico del pomeriggio, facendo il suo ingresso allo stadio poco prima del calcio d’inizio.
Vieri, legato a Palermo da diversi ricordi professionali maturati nel corso della sua carriera, una volta giunto al Barbera si è recato come prima tappa al Museo Rosanero per poi seguire da vicino il riscaldamento delle squadre, attirando l’attenzione dei tifosi rosanero presenti. Un ritorno al Barbera che aggiunge un tocco di prestigio a una gara già importante per il cammino dei rosanero in campionato.
La sfida contro l’Empoli rappresenta un passaggio chiave per il Palermo, impegnato a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. E sugli spalti, a testimoniare l’importanza dell’evento, c’è anche uno dei grandi protagonisti del calcio italiano degli ultimi decenni.