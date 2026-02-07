Serie B, Venezia sbanca Frosinone e allunga in vetta: vince la Samp. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
Screenshot 2026-02-07 164525

Si è concluso il programma delle gare delle 15.00 della 23ª giornata di Serie B, con risultati che incidono in modo significativo sulla parte alta e bassa della classifica. Il colpo più importante arriva dal “Benito Stirpe”, dove il Venezia supera il Frosinone 2-1 e consolida il primo posto in solitaria.

Successo netto anche per il Catanzaro, che batte la Reggiana 2-0 e continua la propria risalita, agganciando la zona playoff. Termina invece senza reti Carrarese-Sudtirol, mentre a Castellammare va in scena uno dei match più spettacolari del pomeriggio: Juve Stabia-Padova finisce 3-3.

Ribaltone nel finale a Mantova, dove i padroni di casa trovano il gol del 2-1 sul Bari al 90’+5, conquistando tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Vittoria esterna anche per la Sampdoria, che passa a Modena per 2-1, rilanciando le proprie ambizioni.

Risultati – 23ª giornata (gare ore 15.00)

Carrarese-Sudtirol 0-0
Catanzaro-Reggiana 2-0
Frosinone-Venezia 1-2
Juve Stabia-Padova 3-3
Mantova-Bari 2-1
Modena-Sampdoria 1-2

Classifica Serie B (dopo le gare delle 15.00)

Venezia 50
Frosinone 46
Monza 44
Palermo 41
Cesena 37
Catanzaro 35
Juve Stabia 35
Modena 34
Carrarese 30
Sudtirol 29
Empoli 28
Avellino 28
Padova 26
Sampdoria 25
Mantova 23
Reggiana 21
Virtus Entella 21
Bari 20
Spezia 20
Pescara 15

