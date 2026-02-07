Serie B, Venezia sbanca Frosinone e allunga in vetta: vince la Samp. Risultati e classifica aggiornata

Si è concluso il programma delle gare delle 15.00 della 23ª giornata di Serie B, con risultati che incidono in modo significativo sulla parte alta e bassa della classifica. Il colpo più importante arriva dal “Benito Stirpe”, dove il Venezia supera il Frosinone 2-1 e consolida il primo posto in solitaria.

Successo netto anche per il Catanzaro, che batte la Reggiana 2-0 e continua la propria risalita, agganciando la zona playoff. Termina invece senza reti Carrarese-Sudtirol, mentre a Castellammare va in scena uno dei match più spettacolari del pomeriggio: Juve Stabia-Padova finisce 3-3.

Ribaltone nel finale a Mantova, dove i padroni di casa trovano il gol del 2-1 sul Bari al 90’+5, conquistando tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Vittoria esterna anche per la Sampdoria, che passa a Modena per 2-1, rilanciando le proprie ambizioni.

Risultati – 23ª giornata (gare ore 15.00)

Carrarese-Sudtirol 0-0

Catanzaro-Reggiana 2-0

Frosinone-Venezia 1-2

Juve Stabia-Padova 3-3

Mantova-Bari 2-1

Modena-Sampdoria 1-2

Classifica Serie B (dopo le gare delle 15.00)

Venezia 50

Frosinone 46

Monza 44

Palermo 41

Cesena 37

Catanzaro 35

Juve Stabia 35

Modena 34

Carrarese 30

Sudtirol 29

Empoli 28

Avellino 28

Padova 26

Sampdoria 25

Mantova 23

Reggiana 21

Virtus Entella 21

Bari 20

Spezia 20

Pescara 15