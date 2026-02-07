Soleri e Brunori, reunion blucerchiata dopo Modena: martedì sfida al Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
WhatsApp Image 2026-02-07 at 17.39.42

La Sampdoria espugna Modena e, nel post partita, arriva anche un segnale social che non passa inosservato. Edoardo Soleri e Matteo Brunori hanno celebrato la vittoria blucerchiata con una foto condivisa sui social, accompagnata dalla scritta “reunited”, a suggellare il loro ritrovarsi nella stessa squadra.

I due attaccanti, protagonisti nelle passate stagioni del Palermo, si sono ritrovati a Genova nel corso del mercato invernale di gennaio, entrambi con la formula del prestito. Soleri è arrivato dalla Spezia, mentre Brunori, ex capitano rosanero e simbolo delle ultime stagioni, ha lasciato Palermo proprio durante la sessione invernale.

La foto, scattata negli spogliatoi dopo la gara vinta a Modena, ha immediatamente attirato l’attenzione dei tifosi, soprattutto quelli palermitani, che ben ricordano il contributo dei due attaccanti in maglia rosanero. Un’immagine che racconta un legame sportivo che resiste al tempo e ai cambi di maglia.

Il calendario, inoltre, rende il tutto ancora più significativo: martedì è in programma Sampdoria-Palermo, match valido per la 24ª giornata di Serie B. Una sfida che vedrà Brunori e Soleri affrontare il loro recente passato, questa volta da avversari dei rosanero.

Un incrocio carico di motivazioni, tra presente e memoria, che aggiunge ulteriore interesse a una partita già molto attesa.

