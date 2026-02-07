Palermo-Empoli, quasi 25 mila spettatori al Barbera: i dati ufficiali dell’affluenza

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
palermo modena 1-1 (58) tifosi

Buona risposta del pubblico al Renzo Barbera per la sfida tra Palermo ed Empoli. I dati ufficiali sull’affluenza certificano una presenza importante sugli spalti, a conferma del clima di partecipazione che accompagna il momento della squadra rosanero.

Nel dettaglio, sono stati venduti 8.471 biglietti, di cui 266 nel settore ospiti. A questi si aggiungono i 16.504 abbonamenti, per un totale complessivo di 24.975 titoli emessi.

Numeri che confermano il legame tra la squadra e la tifoseria, con il Barbera ancora una volta protagonista nel sostenere il Palermo in una gara rilevante per il prosieguo della stagione. Una cornice significativa, che contribuisce a creare l’atmosfera delle grandi occasioni.

Altre notizie

WhatsApp Image 2026-02-07 at 18.54.02

Palermo-Empoli, proteste rosanero per un possibile fallo di mano: dopo il VAR si resta sul 2-2

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
Screenshot 2026-02-07 170535

Sampdoria, Brunori dopo Modena: «Vittoria che ci serviva, ora testa al Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (94) Gregucci

Sampdoria, Gregucci dopo Modena: «Nel secondo tempo più solidi e pericolosi. Adesso ci tocca il Palermo…»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
WhatsApp Image 2026-02-07 at 18.30.33

Palermo, esordio in rosanero per Johnsen: debutto contro l’Empoli

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
WhatsApp Image 2026-02-07 at 17.39.42

Soleri e Brunori, reunion blucerchiata dopo Modena: martedì sfida al Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
Screenshot 2026-02-07 164742

Renzo Barbera, segnalata caduta di calcinacci in Curva Sud: protesta dei tifosi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
WhatsApp Image 2026-02-07 at 19.05.21

Palermo cuore e carattere: Empoli ribaltato 3-2 al Barbera

Katia Virzì Febbraio 7, 2026
Screenshot 2026-02-07 163009

Bobo Vieri al Renzo Barbera per Palermo-Empoli: il bomber presente sugli spalti (VIDEO)

Katia Virzì Febbraio 7, 2026
Screenshot 2026-02-07 162618

Bobo Vieri presenta la birra rosa del Palermo: «Tanti ricordi con Inzaghi»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
palermo pescara 5-0 (177) joronen

Palermo-Empoli, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Dionisi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
del grosso

Primavera, Del Grosso dopo Palermo-Benevento: «Peccato non aver vinto, ma la strada è quella giusta»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
del grosso primavera

Palermo Primavera, 2-2 contro il Benevento: rosanero rimontati nella ripresa

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

WhatsApp Image 2026-02-07 at 18.54.02

Palermo-Empoli, proteste rosanero per un possibile fallo di mano: dopo il VAR si resta sul 2-2

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
Screenshot 2026-02-07 170535

Sampdoria, Brunori dopo Modena: «Vittoria che ci serviva, ora testa al Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (94) Gregucci

Sampdoria, Gregucci dopo Modena: «Nel secondo tempo più solidi e pericolosi. Adesso ci tocca il Palermo…»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
WhatsApp Image 2026-02-07 at 18.30.33

Palermo, esordio in rosanero per Johnsen: debutto contro l’Empoli

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
palermo modena 1-1 (58) tifosi

Palermo-Empoli, quasi 25 mila spettatori al Barbera: i dati ufficiali dell’affluenza

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026