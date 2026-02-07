Palermo-Empoli, quasi 25 mila spettatori al Barbera: i dati ufficiali dell’affluenza
Buona risposta del pubblico al Renzo Barbera per la sfida tra Palermo ed Empoli. I dati ufficiali sull’affluenza certificano una presenza importante sugli spalti, a conferma del clima di partecipazione che accompagna il momento della squadra rosanero.
Nel dettaglio, sono stati venduti 8.471 biglietti, di cui 266 nel settore ospiti. A questi si aggiungono i 16.504 abbonamenti, per un totale complessivo di 24.975 titoli emessi.
Numeri che confermano il legame tra la squadra e la tifoseria, con il Barbera ancora una volta protagonista nel sostenere il Palermo in una gara rilevante per il prosieguo della stagione. Una cornice significativa, che contribuisce a creare l’atmosfera delle grandi occasioni.