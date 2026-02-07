Palermo, esordio in rosanero per Johnsen: debutto contro l’Empoli
Arriva l’esordio ufficiale in maglia rosanero per Dennis Johnsen. Il nuovo acquisto del Palermo ha fatto il suo debutto contro l’Empoli, entrando in campo nel corso del secondo tempo della sfida del “Renzo Barbera”.
L’esterno norvegese è stato inserito da Inzaghi al 54’ della ripresa, rilevando Gyasi, con il match fermo sul risultato di 1-1. Un cambio pensato per dare maggiore imprevedibilità e spinta offensiva alla manovra rosanero in un momento chiave della gara.
Per Johnsen si tratta della prima apparizione ufficiale dopo l’arrivo nel mercato invernale, un debutto accolto dagli applausi del pubblico del Barbera. Il giocatore ha mostrato subito disponibilità e dinamismo, cercando di incidere nell’ultima parte della partita.
Un primo passo in rosanero per l’esterno, chiamato ora a crescere gradualmente all’interno del progetto tecnico di Inzaghi.