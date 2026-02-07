Sampdoria, Gregucci dopo Modena: «Nel secondo tempo più solidi e pericolosi. Adesso ci tocca il Palermo…»

Angelo Gregucci analizza con lucidità il successo ottenuto dalla Sampdoria allo stadio Braglia contro il Modena. Al termine della gara, l’allenatore blucerchiato ha commentato la prestazione della squadra, soffermandosi sulle due diverse fasi del match e sull’importanza della solidità mostrata.

«Ci sono state due fasi della gara – ha spiegato Gregucci – nel primo tempo non siamo stati lucidissimi, abbiamo fatto un po’ di fatica a innescare trame pericolose. Però, pur non essendo nella nostra migliore espressione, siamo rimasti solidi sul campo, cercando di regalare poco». Un atteggiamento che ha permesso alla squadra di restare sempre in partita.

Nella ripresa, secondo il tecnico, la Sampdoria ha cambiato marcia: «Nel secondo tempo molto meglio. Abbiamo avuto molte trame che davano l’impressione di pericolosità, con due gesti importantissimi». Decisivo anche l’apporto di chi è entrato dalla panchina. «I subentranti hanno dato un contributo fondamentale – ha sottolineato – il subentrante a volte fa la differenza, anzi tante volte fa la differenza».

Gregucci ha poi evidenziato il lavoro dello staff e la fisicità della squadra: «I componenti dello staff sono fantastici. Hanno lavorato su marcature e cambi perché a un certo momento siamo diventati una squadra con una fisicità importante. Avevamo in area cinque o sei giocatori sopra l’1,94». Un aspetto che ha inciso soprattutto nei momenti chiave della gara.

Sull’atteggiamento complessivo, il tecnico ha aggiunto: «Con un po’ più di coraggio nel primo tempo avremmo potuto fare meglio, ma faccio i complimenti ai ragazzi per la lettura lucida della gara e per lo spirito di sacrificio nei momenti di difficoltà. La lucidità c’è stata».

Ora, però, lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno. «Non mi va di fare il pompiere – ha concluso Gregucci – ma è necessario farlo perché fra 48 ore giochiamo un’altra partita contro un avversario molto tosto. Dobbiamo recuperare, scaricare e preparare una gara importantissima per noi». Il riferimento è alla sfida contro il Palermo, in programma a stretto giro di calendario.