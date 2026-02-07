Sampdoria, Brunori dopo Modena: «Vittoria che ci serviva, ora testa al Palermo»

Matteo Brunori è uno dei protagonisti del successo della Sampdoria allo stadio Braglia contro il Modena. Nel post partita, l’attaccante blucerchiato ha commentato la vittoria, sottolineandone il peso specifico e l’importanza per l’ambiente e per la classifica.

«Sono molto contento, soprattutto per la vittoria – ha dichiarato Brunori – perché penso che fosse troppo tempo che la Sampdoria non vinceva in trasferta. C’è entusiasmo e volevamo regalare una gioia ai nostri tifosi che ci seguono fuori casa». Un successo accolto con grande partecipazione dal settore ospiti.

Il pensiero va proprio ai sostenitori blucerchiati: «Dopo aver visto quella curva così gremita, credo fosse giusto regalare loro una gioia del genere». Un legame forte, rinsaldato da una prestazione di carattere.

Per Brunori, la gara di Modena ha rappresentato anche un traguardo personale. «Il gol? È una frazione di secondo, sono partito per tirare in porta. Sono contento che sia arrivato il primo gol con questa maglia». Una rete importante, arrivata in un momento chiave del match.

Nonostante il gol subito su palla inattiva, la Sampdoria ha saputo reagire: «Lavoriamo per vincere, quindi è normale che prendere un gol su calcio piazzato un po’ ti tagli le gambe. Però abbiamo dimostrato di non mollare fino all’ultimo secondo». Un segnale di maturità e compattezza.

Sul percorso stagionale, Brunori è chiaro: «Siamo una squadra che deve salvarsi, siamo obbligati a farlo. La Serie B è così: bisogna restare attaccati alla partita anche quando il primo tempo non è bello. Serve unità e bisogna trovare energie». Un messaggio diretto, senza giri di parole.

Infine, lo sguardo si sposta subito al prossimo impegno. «Abbiamo fatto un secondo tempo con grande personalità, questo dimostra che la squadra è viva. Ora però abbiamo poco tempo per rilassarci: ci aspetta una grande partita, quindi pensiamo subito al Palermo». Un incrocio dal sapore speciale, che arriva subito dopo una vittoria fondamentale.