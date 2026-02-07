Sampdoria, Brunori dopo Modena: «Vittoria che ci serviva, ora testa al Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
Screenshot 2026-02-07 170535

Matteo Brunori è uno dei protagonisti del successo della Sampdoria allo stadio Braglia contro il Modena. Nel post partita, l’attaccante blucerchiato ha commentato la vittoria, sottolineandone il peso specifico e l’importanza per l’ambiente e per la classifica.

«Sono molto contento, soprattutto per la vittoria – ha dichiarato Brunori – perché penso che fosse troppo tempo che la Sampdoria non vinceva in trasferta. C’è entusiasmo e volevamo regalare una gioia ai nostri tifosi che ci seguono fuori casa». Un successo accolto con grande partecipazione dal settore ospiti.

Il pensiero va proprio ai sostenitori blucerchiati: «Dopo aver visto quella curva così gremita, credo fosse giusto regalare loro una gioia del genere». Un legame forte, rinsaldato da una prestazione di carattere.

Per Brunori, la gara di Modena ha rappresentato anche un traguardo personale. «Il gol? È una frazione di secondo, sono partito per tirare in porta. Sono contento che sia arrivato il primo gol con questa maglia». Una rete importante, arrivata in un momento chiave del match.

Nonostante il gol subito su palla inattiva, la Sampdoria ha saputo reagire: «Lavoriamo per vincere, quindi è normale che prendere un gol su calcio piazzato un po’ ti tagli le gambe. Però abbiamo dimostrato di non mollare fino all’ultimo secondo». Un segnale di maturità e compattezza.

Sul percorso stagionale, Brunori è chiaro: «Siamo una squadra che deve salvarsi, siamo obbligati a farlo. La Serie B è così: bisogna restare attaccati alla partita anche quando il primo tempo non è bello. Serve unità e bisogna trovare energie». Un messaggio diretto, senza giri di parole.

Infine, lo sguardo si sposta subito al prossimo impegno. «Abbiamo fatto un secondo tempo con grande personalità, questo dimostra che la squadra è viva. Ora però abbiamo poco tempo per rilassarci: ci aspetta una grande partita, quindi pensiamo subito al Palermo». Un incrocio dal sapore speciale, che arriva subito dopo una vittoria fondamentale.

Altre notizie

WhatsApp Image 2026-02-07 at 18.54.02

Palermo-Empoli, proteste rosanero per un possibile fallo di mano: dopo il VAR si resta sul 2-2

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (94) Gregucci

Sampdoria, Gregucci dopo Modena: «Nel secondo tempo più solidi e pericolosi. Adesso ci tocca il Palermo…»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
WhatsApp Image 2026-02-07 at 18.30.33

Palermo, esordio in rosanero per Johnsen: debutto contro l’Empoli

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
palermo modena 1-1 (58) tifosi

Palermo-Empoli, quasi 25 mila spettatori al Barbera: i dati ufficiali dell’affluenza

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
WhatsApp Image 2026-02-07 at 17.39.42

Soleri e Brunori, reunion blucerchiata dopo Modena: martedì sfida al Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
Screenshot 2026-02-07 164525

Serie B, Venezia sbanca Frosinone e allunga in vetta: vince la Samp. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
Screenshot 2026-02-07 164742

Renzo Barbera, segnalata caduta di calcinacci in Curva Sud: protesta dei tifosi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
WhatsApp Image 2026-02-07 at 19.05.21

Palermo cuore e carattere: Empoli ribaltato 3-2 al Barbera

Katia Virzì Febbraio 7, 2026
Screenshot 2026-02-07 163009

Bobo Vieri al Renzo Barbera per Palermo-Empoli: il bomber presente sugli spalti (VIDEO)

Katia Virzì Febbraio 7, 2026
Screenshot 2026-02-07 162618

Bobo Vieri presenta la birra rosa del Palermo: «Tanti ricordi con Inzaghi»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
palermo pescara 5-0 (177) joronen

Palermo-Empoli, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Dionisi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
del grosso

Primavera, Del Grosso dopo Palermo-Benevento: «Peccato non aver vinto, ma la strada è quella giusta»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

WhatsApp Image 2026-02-07 at 18.54.02

Palermo-Empoli, proteste rosanero per un possibile fallo di mano: dopo il VAR si resta sul 2-2

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
Screenshot 2026-02-07 170535

Sampdoria, Brunori dopo Modena: «Vittoria che ci serviva, ora testa al Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (94) Gregucci

Sampdoria, Gregucci dopo Modena: «Nel secondo tempo più solidi e pericolosi. Adesso ci tocca il Palermo…»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
WhatsApp Image 2026-02-07 at 18.30.33

Palermo, esordio in rosanero per Johnsen: debutto contro l’Empoli

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
palermo modena 1-1 (58) tifosi

Palermo-Empoli, quasi 25 mila spettatori al Barbera: i dati ufficiali dell’affluenza

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026