Palermo-Empoli, proteste rosanero per un possibile fallo di mano: dopo il VAR si resta sul 2-2

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
Momento di forte tensione al Renzo Barbera durante Palermo-Empoli. Al 75’ del secondo tempo, con il risultato fermo sul 2-2, i rosanero hanno protestato per un possibile fallo di mano in area di rigore da parte di un difensore dell’Empoli.

L’azione ha immediatamente acceso le proteste dei giocatori del Palermo, che hanno richiesto l’intervento del VAR. L’arbitro è stato richiamato al monitor per una on field review, rivedendo l’episodio al rallentatore davanti alle immagini.

Dopo la revisione, il direttore di gara ha deciso di non assegnare il calcio di rigore, lasciando proseguire l’incontro. La scelta ha generato ulteriori reazioni da parte dei rosanero e del pubblico sugli spalti, convinti della punibilità dell’intervento.

La gara è quindi ripresa regolarmente, con il risultato rimasto invariato sul 2-2, in una fase del match già carica di tensione e importanza per la classifica.

