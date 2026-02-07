Palermo-Empoli 3-2: le pagelle del match

Palermo-Empoli, match valido per la 23^ giornata del campionato di Serie B, va in archivio con il risultato di 3-2. Ad andare in vantaggio gli ospiti con il gol di Guarino al 5’, i padroni di casa trovano la rete del pari con Gyasi al 24’. Nella ripresa sono ancora i rosanero a trovare il gol con Pohjanpalo al minuto 57, poi sono i ragazzi di Dionisi a pareggiare con Ebuehi al 72’, ma non è finita qui perché i siciliani vanno ancora in vantaggio con Pohjanpalo che trasforma il calcio di rigore guadagnato da Bani. Di seguito le pagelle dei rosanero:

JORONEN 7,5: Viene bucato due volte e mette fine all’imbattibilità interna che durava da cinque gare. Il primo gol è di Guarino, che si ritrova la sfera tra i piedi dopo una serie di rimpalli e non può fare nulla, lo stesso su Ebuehi, bravo ad alzare la traiettoria del tiro e mettere la sfera dove lui non può arrivare. Attento sul tiro-cross di Lovato e sul tiro dalla distanza di Degli Innocenti. Decisivo nei minuti finali su un tiro di Ignacchitti, quando era totalmente sbilanciato e mette la manona per fermare la sfera.

PEDA 6,5: Ormai è una sicurezza, l’Empoli dal suo lato spinge poco ma quando lo fa non va mai in sofferenza e gestisce con sicurezza quello che succede dalle sue parti. Troverebbe anche il gol che, però, non viene convalidato perché la palla non supera la linea.

BANI 7: Guida il reparto con sicurezza, ma ormai non è una novità, anche con un cartellino giallo sulle spalle. Nasti e Shpendi provano a lottare ma devono sudare tantissimo per impensierirlo. Si guadagna il calcio di rigore, poi trasformato da Pohjanpalo che fissa il risultato sul 3-2.

CECCARONI 6,5: “Paga” l’ammonizione rimediata nei minuti finali del primo tempo e resta negli spogliatoi. Si vede che sta bene, chiude le incursioni dal suo lato e si propone in avanti

Dal 46’ MAGNANI 6,5: Ritorna in maglia rosanero tra l’ovazione del pubblico. Prestazione autoritaria, un paio di chiusure decisive come aveva abituato i tifosi lo scorso campionato, anche se sul centrosinistra, zona che non aveva ancora presidiato in rosanero. Avrà bisogno di qualche settimana per migliorare la condizione visto che non era al meglio dopo l’infortunio che l’ha tenuto fuori nelle ultime settimane.

PIEROZZI 5,5: La spinta non è quella che ci aspetta da uno come lui e di conseguenza non si vedono cross giocabili. Rimedia, però, con un paio di ripieghi difensivi positivi.

SEGRE SV: Solito sacrificio e corsa, anche se oggi non è brillantissimo come sempre perché l’Empoli da quelle parti è superiore. Prova una girata al volo da fuori area.

Dall’82’ GOMES: SV

RANOCCHIA 6,5: Tantissimi palloni giocati, si abbassa in difesa e gestisce il gioco. Esce tra gli applausi di tutto lo stadio.

Dall’91’ BLIN: SV

AUGELLO 6,5: Al primo cross giocabile del match arriva il gol Pohjanpalo che porta avanti i suoi. Ci prova con un sinistro da posizione leggermente defilata, è bravo Fulignati a respingere.

LE DOUARON 7: Doppio assist per lui. Sul primo gol dei rosanero serve al centro il pallone che poi Gyasi spedisce in porta, sul secondo tocca di testa la palla che poi Pohjanpalo spinge in rete.

Dall’82’ VASIC: SV

GYASI 7: Trova il primo gol in maglia rosanero contro la sua ex squadra, brava a mettere il piede destro sul cross potente di Pohjanpalo e deviarlo in porta. Lovato per fermarlo si fa ammonire.

Dal 55’ JOHNSEN 6,5: Ingresso positivo il suo, mette subito lo zampino in un paio di occasioni dei suoi anche nell’azione del gol di Pohjanpalo quando serve di tacco Augello. Se il buongiorno si vede dal mattino…

POHJANPALO 8: Pochissimi palloni giocabili ma anche oggi trova la via del gol, è quello che viene chiesto agli attaccanti e lui lo fa benissimo. Freddo dal dischetto per fissare il risultato sul 3-2. E sono quindici in campionato.

INZAGHI 7: Nel primo tempo la squadra gioca prova delle giocate in velocità ma servirebbe qualche giocata in orizzontale in più. Nella ripresa è una squadra diversa che gioca con scioltezza e che dimostra la propria forza trovando una vittoria decisiva che gli permette di avvicinarsi al Frosinone