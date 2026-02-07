Serie B, classifica aggiornata: il Palermo aggancia il Monza, vetta distante sei punti

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
WhatsApp Image 2026-02-07 at 19.06.10

Si aggiorna la classifica di Serie B al termine della 23ª giornata, con diversi movimenti soprattutto nelle zone alte. In testa resta il Venezia a quota 50 punti, seguito dal Frosinone a 46. Alle loro spalle si forma un gruppo compatto, con il Palermo che, grazie al successo contro l’Empoli, sale a 44 punti, agganciando il Monza al terzo posto.

I rosanero confermano così la propria candidatura nelle zone nobili della graduatoria, accorciando ulteriormente sulle prime posizioni. Subito dietro, il Cesena resta a 37, mentre Catanzaro e Juve Stabia condividono la settima posizione a quota 35.

In zona playoff restano in corsa anche Modena (34) e Carrarese (30), mentre nella parte centrale della classifica si trovano Sudtirol (29), Empoli e Avellino (28). Più staccate Padova (26) e Sampdoria (25).

Nella zona bassa, il Mantova sale a 23, davanti a Reggiana (21) e Virtus Entella (21). Bari e Spezia restano ferme a quota 20, mentre il Pescara chiude la classifica con 15 punti.

Va ricordato che le squadre contrassegnate con l’asterisco hanno una partita in più rispetto alle altre, un dettaglio che potrà incidere sugli equilibri della graduatoria nelle prossime settimane.

Classifica Serie B aggiornata

Venezia 50*
Frosinone 46*
Monza 44
Palermo 44*
Cesena 37*
Catanzaro 35*
Juve Stabia 35*
Modena 34*
Carrarese 30*
Sudtirol 29*
Empoli 28*
Avellino 28
Padova 26*
Sampdoria 25*
Mantova 23*
Reggiana 21*
Virtus Entella 21
Bari 20*
Spezia 20
Pescara 15*

* una partita in più

Altre notizie

WhatsApp Image 2026-02-07 at 19.45.11

Empoli, Dionisi dopo il Palermo: «Meritavamo qualcosa in più, deciso tutto da un episodio»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
WhatsApp Image 2026-02-07 at 19.35.36

Palermo, Osti dopo l’Empoli: «Accordo per il rinnovo di Joronen»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
WhatsApp Image 2026-02-07 at 19.35.36 (1)

Palermo, Osti dopo l’Empoli: «Segnale forte al campionato, vittoria meritata»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
WhatsApp Image 2026-02-07 at 19.04.54

Palermo-Empoli 3-2: le pagelle del match

Manfredi Esposito Febbraio 7, 2026
WhatsApp Image 2026-02-07 at 18.54.02

Palermo-Empoli, proteste rosanero per un possibile fallo di mano: dopo il VAR si resta sul 2-2

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
Screenshot 2026-02-07 170535

Sampdoria, Brunori dopo Modena: «Vittoria che ci serviva, ora testa al Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (94) Gregucci

Sampdoria, Gregucci dopo Modena: «Nel secondo tempo più solidi e pericolosi. Adesso ci tocca il Palermo…»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
WhatsApp Image 2026-02-07 at 18.30.33

Palermo, esordio in rosanero per Johnsen: debutto contro l’Empoli

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
palermo modena 1-1 (58) tifosi

Palermo-Empoli, quasi 25 mila spettatori al Barbera: i dati ufficiali dell’affluenza

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
WhatsApp Image 2026-02-07 at 17.39.42

Soleri e Brunori, reunion blucerchiata dopo Modena: martedì sfida al Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
Screenshot 2026-02-07 164525

Serie B, Venezia sbanca Frosinone e allunga in vetta: vince la Samp. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
Screenshot 2026-02-07 164742

Renzo Barbera, segnalata caduta di calcinacci in Curva Sud: protesta dei tifosi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

WhatsApp Image 2026-02-07 at 19.45.11

Empoli, Dionisi dopo il Palermo: «Meritavamo qualcosa in più, deciso tutto da un episodio»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
WhatsApp Image 2026-02-07 at 19.35.36

Palermo, Osti dopo l’Empoli: «Accordo per il rinnovo di Joronen»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
WhatsApp Image 2026-02-07 at 19.35.36 (1)

Palermo, Osti dopo l’Empoli: «Segnale forte al campionato, vittoria meritata»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
WhatsApp Image 2026-02-07 at 19.06.10

Serie B, classifica aggiornata: il Palermo aggancia il Monza, vetta distante sei punti

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
WhatsApp Image 2026-02-07 at 19.04.54

Palermo-Empoli 3-2: le pagelle del match

Manfredi Esposito Febbraio 7, 2026