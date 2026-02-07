Serie B, classifica aggiornata: il Palermo aggancia il Monza, vetta distante sei punti

Si aggiorna la classifica di Serie B al termine della 23ª giornata, con diversi movimenti soprattutto nelle zone alte. In testa resta il Venezia a quota 50 punti, seguito dal Frosinone a 46. Alle loro spalle si forma un gruppo compatto, con il Palermo che, grazie al successo contro l’Empoli, sale a 44 punti, agganciando il Monza al terzo posto.

I rosanero confermano così la propria candidatura nelle zone nobili della graduatoria, accorciando ulteriormente sulle prime posizioni. Subito dietro, il Cesena resta a 37, mentre Catanzaro e Juve Stabia condividono la settima posizione a quota 35.

In zona playoff restano in corsa anche Modena (34) e Carrarese (30), mentre nella parte centrale della classifica si trovano Sudtirol (29), Empoli e Avellino (28). Più staccate Padova (26) e Sampdoria (25).

Nella zona bassa, il Mantova sale a 23, davanti a Reggiana (21) e Virtus Entella (21). Bari e Spezia restano ferme a quota 20, mentre il Pescara chiude la classifica con 15 punti.

Va ricordato che le squadre contrassegnate con l’asterisco hanno una partita in più rispetto alle altre, un dettaglio che potrà incidere sugli equilibri della graduatoria nelle prossime settimane.

Classifica Serie B aggiornata

Venezia 50*

Frosinone 46*

Monza 44

Palermo 44*

Cesena 37*

Catanzaro 35*

Juve Stabia 35*

Modena 34*

Carrarese 30*

Sudtirol 29*

Empoli 28*

Avellino 28

Padova 26*

Sampdoria 25*

Mantova 23*

Reggiana 21*

Virtus Entella 21

Bari 20*

Spezia 20

Pescara 15*

* una partita in più